Na Slovensku rastie riziko chudoby aj medzi pracujúcimi, upozorili odborári

  • DNES - 9:42
  • Bratislava
Riziko chudoby na Slovensku rastie a rozširuje sa aj fenomén pracujúcej chudoby.

Na webinári Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR zameranom na trh práce v číslach na to upozornil analytik Ján Košč. Spolu s ekonómom Antonom Marcinčinom predstavil zistenia z analytických publikácií KOZ SR o vývoji pracovných podmienok, miezd a sociálno-ekonomickej situácie.

Košč uviedol, že približne 11 % zamestnancov na Slovensku žije pod hranicou chudoby a problém podľa neho nesúvisí len s odvodmi, ale so širším nastavením daňového systému. Témou boli aj dosahy konsolidácie na domácnosti, pričom zlepšenie situácie nepovažujú za pravdepodobné.

Za faktory zhoršovania situácie na trhu práce označili okrem iného neistotu v ekonomike, problémy v automobilovom priemysle a regionálne rozdiely. Upozornili aj na paradox nedostatku pracovnej sily, ktorý odhadli na 80.000 až 100.000 ľudí, podľa niektorých odhadov až na 150.000, pričom pracovnej mobilite podľa nich bráni najmä nedostatok dostupného bývania.

Košč zároveň poukázal na výrazné regionálne rozdiely v riziku chudoby. V Bratislavskom kraji je ohrozených približne osem percent ľudí, v Prešovskom kraji podľa neho až 28 %. Analytici spomenuli aj vysoký daňový klin, najmä pri bezdetných pracujúcich, čo podľa nich prispieva k odchodu časti mladých ľudí za prácou do zahraničia.

V závere webinára zaznela výzva na systémové zmeny a na zameranie sa na rast miezd. Upozornili, že reálne mzdy stagnujú alebo klesajú, najmä vo verejnom sektore, a nezamestnanosť má tendenciu rásť.

Zdroj: Info.sk, TASR
