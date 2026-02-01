  • Články
Žiakov čakajú v pondelok obnovené jednodňové polročné prázdniny

Žiakov základných a stredných škôl čakajú v pondelok (2. 2.) obnovené jednodňové polročné prázdniny.

Dôvodom ich návratu je najmä psychologický efekt prechodu z jedného školského polroka do druhého, ktorý prospieva hlavne psychickej pohode žiakov. Uviedli to z ministerstva školstva pre TASR.

Pre školákov ide o poskytnutú príležitosť na oddych a načerpanie nových síl. „Polročné prázdniny nie sú ‚len voľno‘. Môžu byť dôležitou súčasťou psychohygieny detí a žiakov. Pomáhajú im spracovať náročné obdobie učenia a hodnotenia, zregenerovať psychické sily a pripraviť sa na ďalší polrok,“ doplnili z rezortu.

Po polročných prázdninách čaká žiakov najbližšie voľno počas jarných prázdnin. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Po jarných prázdninách budú nasledovať veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Žiaci sa do školských lavíc vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
