Trump verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou
- DNES - 7:41
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou.
„Myslím si, že pravdepodobne prídu za nami a budú chcieť uzavrieť dohodu. Nachádzajú sa v situácii, ktorá je pre Kubu veľmi zlá. Nemajú peniaze. Nemajú ropu. Žili z venezuelských peňazí a ropy, ale teraz nemajú ani jedno, ani druhé,“ povedal Trump reportérom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Venezuela bola v roku 2025 najväčším dodávateľom ropy na Kubu, pričom pokrývala zhruba tretinu denných potrieb ostrova. Dodávky ropy z Venezuely na Kubu klesli ešte pred zadržaním venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, a to v dôsledku blokády zo strany USA.
Trump pred pár dňami pohrozil uvalením ciel na krajiny dodávajúce ropu na Kubu. Agentúra Reuters v januári priniesla informáciu, že dodávky ropy na Kubu zvažuje obmedziť aj Mexiko pre obavy z námietok Spojených štátov.
Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.
Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi.
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.
Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim.