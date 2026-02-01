  • Články
Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej

  DNES - 6:26
  Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.

Už sme uzavreli dohodu, koncept dohody,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One na ceste z Washingtonu na Floridu. Podľa troch zdrojov agentúry Reuters prišlo Trumpovo vyhlásenie deň po tom, čo Spojené štáty oznámili Indii, že bude môcť čoskoro obnoviť nákupy venezuelskej ropy a nahradiť tak dovoz tej ruskej.

Trump v marci minulého roka uvalil 25-percentné clá na krajiny nakupujúce venezuelskú ropu vrátane Indie. Americký prezident v sobotu vyhlásil, že uzavrieť dohodu s USA o nákupe ropy z Venezuely môže aj Čína.

Zdroj: Info.sk, TASR
