Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej
- DNES - 6:26
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.
„Už sme uzavreli dohodu, koncept dohody,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One na ceste z Washingtonu na Floridu. Podľa troch zdrojov agentúry Reuters prišlo Trumpovo vyhlásenie deň po tom, čo Spojené štáty oznámili Indii, že bude môcť čoskoro obnoviť nákupy venezuelskej ropy a nahradiť tak dovoz tej ruskej.
Trump v marci minulého roka uvalil 25-percentné clá na krajiny nakupujúce venezuelskú ropu vrátane Indie. Americký prezident v sobotu vyhlásil, že uzavrieť dohodu s USA o nákupe ropy z Venezuely môže aj Čína.
Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi.
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.
Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim.
Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa
Americká federálna sudkyňa Katherine Menendezová v sobotu odmietla žiadosť predstaviteľov Minnesoty, aby dočasne zablokovala protiimigračné zásahy, ktoré v štáte nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.