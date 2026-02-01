Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
- DNES - 6:17
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi.
„Irán s nami komunikuje a uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť. V opačnom prípade uvidíme, čo sa stane. Máme tam vyslanú veľkú flotilu,“ vyhlásil Trump. Doplnil, že Irán sa so Spojenými štátmi pokúša vyjednávať.
Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že spojenci USA v regióne Blízkeho východu nie sú z bezpečnostných dôvodov priebežne informovaní o amerických plánoch. „Nemôžeme im povedať náš plán. Keby som im ho povedal, bolo by to takmer také zlé, ako keby som ho povedal vám, vlastne by to mohlo byť ešte horšie,“ konštatoval.
Agentúra AFP pripomína, že Trump pohrozil útokmi v Iráne po násilnom potlačení protivládnych protestov, ktoré tam vypukli koncom decembra. Spojené štáty k Iránu tiež vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln.
Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.
Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim.
Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa
Americká federálna sudkyňa Katherine Menendezová v sobotu odmietla žiadosť predstaviteľov Minnesoty, aby dočasne zablokovala protiimigračné zásahy, ktoré v štáte nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.