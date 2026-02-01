  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 1.2.2026Meniny má Tatiana, Táňa
Bratislava

Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku

  • DNES - 6:16
  • Moskva
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku

Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.

Plamene sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie šírili na ploche približne 70 štvorcových metrov. Agentúra DPA uvádza, že dôvodom podobných smrteľných nehôd býva často nedodržiavanie základných bezpečnostných predpisov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej

Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej

DNES - 6:26Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.

Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť

Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť

DNES - 6:17Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi.

Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán

Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán

DNES - 5:51Zahraničné

Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim.

Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa

Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa

VČERA - 21:44Zahraničné

Americká federálna sudkyňa Katherine Menendezová v sobotu odmietla žiadosť predstaviteľov Minnesoty, aby dočasne zablokovala protiimigračné zásahy, ktoré v štáte nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.

Vosveteit.sk
4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový4 rýchle fixy, vďaka ktorým ti pôjde aj starší Android ako nový
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP