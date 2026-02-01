Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v Rusku
- DNES - 6:16
- Moskva
Päť mladých ľudí zahynulo pri požiari sauny v meste Prokopjevsk na juhozápade Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri, informovali úrady v sobotu.
Plamene sa podľa ministerstva pre mimoriadne situácie šírili na ploche približne 70 štvorcových metrov. Agentúra DPA uvádza, že dôvodom podobných smrteľných nehôd býva často nedodržiavanie základných bezpečnostných predpisov.
Trump: India bude nakupovať venezuelskú ropu namiesto iránskej
Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že India bude nakupovať ropu z Venezuely namiesto tej z Iránu.
Trump: Irán s nami komunikuje, uvidíme, či s tým môžeme niečo spraviť
Americký prezident Donald Trump v sobotu v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že Irán komunikuje so Spojenými štátmi.
Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim.
Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa
Americká federálna sudkyňa Katherine Menendezová v sobotu odmietla žiadosť predstaviteľov Minnesoty, aby dočasne zablokovala protiimigračné zásahy, ktoré v štáte nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.