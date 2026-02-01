Saudskoarabský minister povedal, že odmietnutie USA zaútočiť posilní Irán
- DNES - 5:51
- Washington
Brat saudskoarabského korunného princa a minister obrany Chálid bin Salmán v piatok na súkromnom brífingu vo Washingtone vyhlásil, že pokiaľ americký prezident Donald Trump nenariadi vojenské údery proti Iránu, posilní to tamojší režim. Pre portál Axios to uviedli štyri zdroje prítomné v miestnosti.
Podľa Axiosu ide o značný odklon od verejných vyhlásení saudskoarabských predstaviteľov, v ktorých zväčša varujú pred eskaláciou napätia na Blízkom východe. Viaceré médiá pred troma týždňami písali, že Trump vtedy odložil útok, pretože ho o to požiadal okrem iných aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.
Minister obrany Chálid bin Salmán podľa Axiosu navštívil Washington s cieľom rokovať o situácii a potenciálnych amerických útokoch v Iráne. Stretol sa údajne s ministrom zahraničia Marcom Rubiom, ministrom obrany Peteom Hegsethom či Trumpovým vyslancom Steveom Witkoffom.
Trump v uplynulých dňoch Teheránu pohrozil útokmi pre násilné potlačenie protivládnych protestov z konca decembra. Spojené štáty do regiónu vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Predstavitelia Bieleho domu trvajú na tom, že prezident sa zatiaľ nerozhodol a je ochotný riešiť napätie diplomatickou cestou.
Rokovania medzi Teheránom a Washingtonom v súčasnosti podľa Axiosu prebiehajú, ale nie sú seriózne, a Irán zrejme o dohodu založenú na podmienkach Spojených štátov nemá záujem.
