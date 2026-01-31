Protiimigračné zásahy v Minnesote môžu nateraz pokračovať, rozhodla sudkyňa

  • Články
Americká federálna sudkyňa Katherine Menendezová v sobotu odmietla žiadosť predstaviteľov Minnesoty, aby dočasne zablokovala protiimigračné zásahy, ktoré v štáte nariadila administratíva prezidenta Donalda Trumpa.

Sudkyňa rozhodla, že nevydá predbežné opatrenie, kým prebieha širší právny spor k tej istej veci. Podľa vlády sú tieto zásahy potrebné v rámci jej snahy dostať nelegálnych migrantov z ulíc. Naopak, žalobcovia argumentovali, že ministerstvo vnútornej bezpečnosti operáciou v Minnesote porušuje ústavné práva. Informovali o tom americké médiá, píše TASR.

Federálne imigračné úrady od začiatku januára pri zásahoch proti prisťahovalcom v meste Minneapolis v Minnesote zastrelili dvoch Američanov, 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho starajúceho sa okrem iných aj o vojnových veteránov a matku troch detí Renée Goodovú. K ich zastreleniu došlo počas federálnej operácie Metro Surge, v rámci ktorej je v Minnesote nasadených asi 3000 agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) a Imigračného a colného úradu (ICE). Oba úrady spadajú pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti.

Žalobu v súvislosti s postupom agentov podali v januári generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison a primátori Minneapolisu a vedľajšieho mesta Saint Paul, ktoré sú známe ako Twin Cities. Predstavitelia Minnesoty chceli predovšetkým docieliť rýchle zastavenie zásahov alebo aspoň obmedzenie ich rozsahu. Zároveň tvrdili, že federálna vláda porušuje dodatok ústavy, ktorý obmedzuje jej právomoci zasahovať do suverenity štátov.

Sudkyňa Menendezová sa rozhodla nevydať predbežné opatrenie, pretože žalobcovia podľa nej nepreukázali, že nasadenie agentov v Minnesote bolo nezákonné. Zároveň ale pripustila, že zásahy „majú a pravdepodobne budú ďalej mať závažné, a dokonca srdcervúce dôsledky“ pre ľudí v štáte. Uviedla však, že „to nie sú jediné škody, ktoré treba zohľadniť“.

Pri rozhodovaní sudkyňa zohľadnila aj o nedávny verdikt iného súdu, ktorý zrušil jej predchádzajúce nariadenie, aby imigrační agenti zmiernili používanie sily a zdržali sa tiež zatýkania účastníkov protestov proti zásahom agentov v Minnesote.

Smrť dvoch Američanov vyvolala v Minneapolise protesty a podnietila výzvy miestnych lídrov a demokratov po celej krajine, aby príslušníci federálnych imigračných orgánov odišli z Minnesoty. Demonštrácie sa za účasti tisícov ľudí konali aj v piatok vo viacerých mestách vrátane New Yorku, Los Angeles a Chicaga.

Zdroj: Info.sk, TASR
