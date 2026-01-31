Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel chodec
Seneckí policajti aktuálne dokumentujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko po 19.00 h v okrese Senec, konkrétne na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob.
„Pri výjazde z obce zrazilo auto 54-ročného chodca, ktorý na následky zranení na mieste zomrel,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.
Dychová skúška u vodiča požitie alkoholu nepreukázala. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je úsek cesty aktuálne neprejazdný. Premávku na mieste riadia policajti.
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy
V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica.
Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.
Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom
Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.
Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ
Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.