  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel chodec

  • DNES - 21:18
  • Senec
Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zomrel chodec

Seneckí policajti aktuálne dokumentujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko po 19.00 h v okrese Senec, konkrétne na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob.

„Pri výjazde z obce zrazilo auto 54-ročného chodca, ktorý na následky zranení na mieste zomrel,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

Dychová skúška u vodiča požitie alkoholu nepreukázala. „Presné okolnosti, ako aj príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je úsek cesty aktuálne neprejazdný. Premávku na mieste riadia policajti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy

SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy

DNES - 18:56Domáce

V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica.

Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

DNES - 15:35Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.

Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom

Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom

DNES - 15:28Domáce

Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.

Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ

Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ

DNES - 14:55Domáce

Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.

Vosveteit.sk
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP