Miro Jaroš pripravuje Najväčšiu rodinnú disko šou na Slovensku

  • DNES - 19:34
Miro Jaroš pripravuje Najväčšiu rodinnú disko šou na Slovensku

Bratislavská Peugeot aréna bude v sobotu 25. apríla patriť deťom a ich rodičovskému sprievodu. Miro Jaroš pripravil Najväčšiu rodinnú disko šou na Slovensku.

Záujem o ňu prekonal očakávania, preto organizátori pridali druhý termín v ten istý deň o 11.00 h, pričom pôvodný termín o 16.00 h zostáva v platnosti.

Je to naozaj rodinné podujatie a nesmierne nás teší, že je oň mimoriadne veľký záujem. Svedčí to o tom, že ľudia sa chcú spoločne baviť a vytvárať si spomienky. Už sa nevieme dočkať, ako ich uvidíme sa zabávať a užívať si program, ktorý pre nich Miro s celým tímom pripravuje. Bez najmenších pochýb je to náš najúspešnejší umelec v oblasti detskej a rodinnej tvorby,“ hovorí organizátor podujatia Karol Jagoš.

Miro Jaroš, ktorý sa detskej tvorbe venuje viac ako desaťročie, sa stal fenoménom spájajúcim generácie. Jeho koncerty už dávno nie sú len pre deti, ale stali sa miestom, kde sa stretáva celá rodina.

Som z toho úplne šťastný. Vidím to na koncertoch, že chodia škôlkari a čo ma veľmi milo prekvapuje je, že chodia aj tínedžeri. Chodia mladí rodičia, starší rodičia a prídu ešte aj so starými rodičmi,“ opisuje spevák svoje publikum.

Pripravovaná šou je pre Mira Jaroša najväčšou výzvou v jeho kariére. Sám priznáva, že počiatočné obavy z veľkosti projektu vystriedalo nadšenie a odhodlanie priniesť divákom dokonalý zážitok. Diváci sa tak môžu tešiť na predĺžený program plný najväčších hitov. Okrem toho zaznejú aj známe hity z 80. a 90. rokov v špeciálnych mixoch od DJ Marka Danna, čo zaručene roztancuje aj rodičov. O choreografiu sa postará Noro Grofčík.

Zdroj: Info.sk, TASR
