SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy
V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica.
Výstraha, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí do nedeľného (1.2.) predpoludnia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky i Trenčiansky kraj, rovnako i okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji.
Meteorológovia varujú aj pred nočnými mrazmi v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Výstraha pred nízkou teplotou platí od polnoci do nedeľného rána (08.00 h). „Teplota môže ojedinele klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ s varovaním na možné ohrozenie zdravia.
Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.
Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom
Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.
Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ
Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.
Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom
Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom.