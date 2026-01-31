  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy

  • DNES - 18:56
  • Bratislava
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné nočné mrazy

V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica.

Výstraha, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí do nedeľného (1.2.) predpoludnia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky i Trenčiansky kraj, rovnako i okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji.

Meteorológovia varujú aj pred nočnými mrazmi v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Výstraha pred nízkou teplotou platí od polnoci do nedeľného rána (08.00 h). „Teplota môže ojedinele klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ s varovaním na možné ohrozenie zdravia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka

DNES - 15:35Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.

Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom

Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom

DNES - 15:28Domáce

Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.

Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ

Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ

DNES - 14:55Domáce

Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.

Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom

Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom

DNES - 14:46Domáce

Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom.

Vosveteit.sk
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP