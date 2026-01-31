  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Areál černobyľskej elektrárne mal v sobotu krátky výpadok v dodávkach elektriny

  • DNES - 18:23
  • Kyjev/Viedeň
Areál černobyľskej elektrárne mal v sobotu krátky výpadok v dodávkach elektriny

Areál bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle zaznamenal v sobotu krátky výpadok v dodávkach elektrického prúdu z externých zdrojov, potvrdila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Elektrina je v bývalej elektrárni potrebná najmä na prevádzku kontrolných a monitorovacích systémov, doplnil v správe na svojom webe denník Le Monde. Podľa MAAE výpadok v dodávkach elektriny nemal žiadne priame následky pre jadrovú bezpečnosť.

MAAE vo svojom vyhlásení informovala o dôsledkoch technickej poruchy, ku ktorej došlo v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ), keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou.

Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.

MAAE potvrdila, že v dôsledku tejto situácie jadrové elektrárne na Ukrajine znížili svoj výkon. Černobyľské zariadenie tiež zaznamenalo krátky výpadok prúdu, doplnila britská stanica BBC.

Podľa MAAE sa nepredpokladajú žiadne priame riziká pre jadrovú bezpečnosť. Zároveň však upozornila, že celková situácia zostáva nestabilná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico uviedol, že s Macronom hovoril o strategickom prebudení EÚ a kritizoval EK

Fico uviedol, že s Macronom hovoril o strategickom prebudení EÚ a kritizoval EK

DNES - 16:33Zahraničné

Premiér SR Robert Fico odmieta interpretáciu správy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o ich spoločnom stretnutí zo strany niektorých médií.

V novo zverejnených spisoch o Epsteinovi sa zmieňuje aj Trump, Musk či Gates

V novo zverejnených spisoch o Epsteinovi sa zmieňuje aj Trump, Musk či Gates

DNES - 14:46Zahraničné

Najnovšia séria zverejnených spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina obsahuje aj dokumenty odkazujúce na viaceré významné osobnosti.

Pistorius: Európa by sa nemala dať zastrašiť vládou USA

Pistorius: Európa by sa nemala dať zastrašiť vládou USA

DNES - 8:20Zahraničné

Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval európske krajiny, aby boli sebavedomé vo svojich vzťahoch s vládou Spojených štátov.

V USA nastal shutdown federálnej vlády

V USA nastal shutdown federálnej vlády

DNES - 7:53Zahraničné

Americká vláda vstúpila v sobotu o polnoci do čiastočného shutdownu (pozastavenie činnosti vlády) po tom, ako Kongres nedokázal schváliť rozpočet na rok 2026.

Vosveteit.sk
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárovUkrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP