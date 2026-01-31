Areál černobyľskej elektrárne mal v sobotu krátky výpadok v dodávkach elektriny
- DNES - 18:23
- Kyjev/Viedeň
Areál bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle zaznamenal v sobotu krátky výpadok v dodávkach elektrického prúdu z externých zdrojov, potvrdila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).
Elektrina je v bývalej elektrárni potrebná najmä na prevádzku kontrolných a monitorovacích systémov, doplnil v správe na svojom webe denník Le Monde. Podľa MAAE výpadok v dodávkach elektriny nemal žiadne priame následky pre jadrovú bezpečnosť.
MAAE vo svojom vyhlásení informovala o dôsledkoch technickej poruchy, ku ktorej došlo v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ), keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou.
Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.
MAAE potvrdila, že v dôsledku tejto situácie jadrové elektrárne na Ukrajine znížili svoj výkon. Černobyľské zariadenie tiež zaznamenalo krátky výpadok prúdu, doplnila britská stanica BBC.
Podľa MAAE sa nepredpokladajú žiadne priame riziká pre jadrovú bezpečnosť. Zároveň však upozornila, že celková situácia zostáva nestabilná.
