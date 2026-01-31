  • Články
Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco

  • DNES - 17:13
  • Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce mať do konca februára na stole návrh riešenia pre hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorú podľa jeho slov treba opätovne otvoriť.

Inak sme blázni, ak necháme zatvorenú ekologickú výrobu strategického hliníka a skoro všetok hliník budeme dovážať z Číny,“ podotkol Fico.

Ozrejmil tiež, že sa podarilo nájsť prvých 20 miliónov eur na opätovné rozbehnutie výstavby nájomných bytov v obciach a mestách cez Štátny fond rozvoja bývania, o ktorých chce ešte tento týždeň informovať. Ďalej uviedol, že 17. februára sa má na Slovensku konať konferencia, organizovaná s Európskou komisiou, na tému výstavby nájomných bytov cez súkromné investície, na ktorej sa má zúčastniť aj európsky komisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen.

Fico plánuje vo februári aj kontrolné dni na viacerých strategických zdravotníckych a dopravných stavbách. Konať sa má aj výjazdové rokovanie vlády do okresov Trnava a Hlohovec. Doplnil, že ku koncu februára sa má otvoriť zrekonštruovaná nemocnica v Spišskej Novej Vsi.

Prebehnú rokovania s niektorými zahraničnými firmami, ktoré by sa mohli zúčastniť na výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Rozbiehame intenzívnu spoluprácu s OECD na prorastových opatreniach a február bude dôležitý aj z pohľadu prác na vízii a stratégii Slovenska do roku 2040, strategického materiálu, na ktorom vláda pracuje spoločne so Slovenskou akadémiou vied,“ zhrnul Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
