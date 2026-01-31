Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.
Ten sa rozhodol vzdať funkcie poradcu pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom
Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.
Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ
Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.
Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom
Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom.
M. Šutaj Eštok: Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra
Poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Miroslav Lajčák by mal premiérovi uľahčiť situáciu a zo svojho postu sám odstúpiť.