Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom
Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.
Predovšetkým ide o zmluvu o výhrade vo svedomí, ktorú sa SR v minulosti zaviazala uzavrieť, ale doteraz sa tak nestalo.
Záväzok uzavrieť osobitnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi a zmluvu ustanovujúcu rozsah a podmienky uplatnenia výhrady vo svedomí, vyplýva zo Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, ktorá bola podpísaná ešte pred 25 rokmi. Pri príležitosti tohto výročia sa v sobotu v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo medzinárodné odborné sympózium.
„Čosi sa už urobilo, dajme tomu na 50 percent. Ďalších 50 percent na nás ešte čaká. Je dôležité, aby bol parlament a koalícia schopná tieto veci od nás prijať. My klopeme na dvere. Vždy je potrebné hľadať spôsob a zároveň aj zaangažovať ľudí do napĺňania ďalších dvoch čiastočných zmlúv,“ povedal médiám Bober.
Základná zmluva spred 25 rokov vytvára rámec vzťahov medzi SR a Svätou stolicou a zakotvuje právne postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku. Nadväzujú na ňu zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní a o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR, ktoré boli následne uzatvárané.
„Základná zmluva vytvára základný rámec, v ktorom občania môžu cítiť pomoc od katolíckej cirkvi a súčasne môžu aj vyžadovať rešpektovanie ich pozície ako občanov a súčasne veriacich,“ doplnil počas tlačového brífingu sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher, ktorý je v týchto dňoch na návšteve SR.
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok v príhovore na začiatku sympózia ocenil konštruktívny prístup Svätej stolice k niektorým požiadavkám SR, ktoré súvisia s vykonávaním základnej zmluvy. Vzťahy medzi SR a Svätou stolicou označil za nadštandardné s vysokou intenzitou politického dialógu.
O téme vzťahov medzi kánonickým právom a medzinárodným právom prednášal na sympóziu vedecký riaditeľ Pápežskej cirkevnej akadémie a generálny radca Vatikánskeho mestského štátu Vincenzo Buonomo. Hlavný koordinátor prípravy zmluvy so Svätou stolicou Marek Šmid poukázal počas prednášky okrem iného aj na to, že základná zmluva nevylučuje a ani nepredpokladá finančnú odluku cirkvi od štátu.
