Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom

  • DNES - 14:46
  • Bratislava
Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom.

Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Martina Dubéciho (PS) je disciplinárne konanie v tejto veci namieste.

Dubéci nevedel uviesť, či by mal Gašpar pre nehodu skončiť vo funkcii. Myslí si však, že by v nej mal skončiť za iné veci. Na druhej strane je rád, že bola nehoda vyšetrená a nikomu sa nič vážne nestalo. Za divnú však považuje dĺžku vyšetrovania nehody.

Šutaj Eštok konštatoval, že nehody, ako bola tá Gašparova, sa na Slovensku dejú bežne. Šéf rezortu vnútra predpokladá, že výsledok disciplinárneho konania bude strhnutie časti z Gašparovho platu. V tejto veci dodal, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na profesionálnej úrovni.

Témou diskusie bola aj aktuálna novela rokovacieho poriadku Národnej rady SR. „Treba do politiky vrátiť normálnosť a slušnosť. Keď sa raz niekto nevie v parlamente správať, tak musíte jasne zadefinovať pravidlá slušného správania sa,“ poznamenal Šutaj Eštok. Doplnil, že cieľom koalície je, aby bol parlament funkčný a schopný presadzovať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom.

Podpredseda parlamentu v súvislosti s novelou rokovacieho poriadku nevie, prečo sa musel meniť rečnícky čas. Obavu v ňom podľa jeho slov vyvoláva to, že schválený etický kódex poslanca bude vykladaný jednostranne. Dodal, že opozičné PS vyhodnocuje, či sa pre novelu rokovacieho poriadku obráti na Ústavný súd SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
