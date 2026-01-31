Šutaj Eštok: Disciplinárka voči Pavlovi Gašparovi je v súlade so zákonom
Disciplinárne konanie prezidenta SR Petra Pellegriniho voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade jeho minuloročnej autonehody je v súlade so zákonom.
Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa podpredsedu Národnej rady SR Martina Dubéciho (PS) je disciplinárne konanie v tejto veci namieste.
Dubéci nevedel uviesť, či by mal Gašpar pre nehodu skončiť vo funkcii. Myslí si však, že by v nej mal skončiť za iné veci. Na druhej strane je rád, že bola nehoda vyšetrená a nikomu sa nič vážne nestalo. Za divnú však považuje dĺžku vyšetrovania nehody.
Šutaj Eštok konštatoval, že nehody, ako bola tá Gašparova, sa na Slovensku dejú bežne. Šéf rezortu vnútra predpokladá, že výsledok disciplinárneho konania bude strhnutie časti z Gašparovho platu. V tejto veci dodal, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na profesionálnej úrovni.
Témou diskusie bola aj aktuálna novela rokovacieho poriadku Národnej rady SR. „Treba do politiky vrátiť normálnosť a slušnosť. Keď sa raz niekto nevie v parlamente správať, tak musíte jasne zadefinovať pravidlá slušného správania sa,“ poznamenal Šutaj Eštok. Doplnil, že cieľom koalície je, aby bol parlament funkčný a schopný presadzovať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom.
Podpredseda parlamentu v súvislosti s novelou rokovacieho poriadku nevie, prečo sa musel meniť rečnícky čas. Obavu v ňom podľa jeho slov vyvoláva to, že schválený etický kódex poslanca bude vykladaný jednostranne. Dodal, že opozičné PS vyhodnocuje, či sa pre novelu rokovacieho poriadku obráti na Ústavný súd SR.
Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Premiér Robert Fico (Smer-SD) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka.
Bober: Cirkev klope na dvere v súvislosti s prijatím zvyšných zmlúv s Vatikánom
Katolícka cirkev na Slovensku podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera klope politikom na dvere v súvislosti s uzavretím zostávajúcich dvoch osobitných zmlúv medzi SR a Svätou stolicou.
Šutaj Eštok: Naplnenie idey dvojrýchlostnej Európy by znamenal koniec EÚ
Ak by prišlo k naplneniu myšlienky dvojrýchlostnej Európy, znamenalo by to koniec Európskej únie.
M. Šutaj Eštok: Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra
Poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Miroslav Lajčák by mal premiérovi uľahčiť situáciu a zo svojho postu sám odstúpiť.