V novo zverejnených spisoch o Epsteinovi sa zmieňuje aj Trump, Musk či Gates

Najnovšia séria zverejnených spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina obsahuje aj dokumenty odkazujúce na viaceré významné osobnosti.

Vo viac ako troch miliónoch nových stránok, ktoré americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v piatok, sa zmieňuje aj prezident USA Donald Trump, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či miliardár Elon Musk.

V súvislosti s Trumpom sa v spisoch nachádza zoznam obvinení zo sexuálneho napadnutia, ktorý zostavil Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Mnohé obvinenia na adresu prezidenta sa v zozname nachádzali na základe anonymných hovorov a neoverených tipov. Dokument naznačuje, že vyšetrovatelia preverili viacero takýchto tipov, pričom niektoré z nich označili za nedôveryhodné.

Trump dlhodobo popiera akékoľvek protiprávne konanie súvisiace s Epsteinom. „Niektoré dokumenty obsahujú nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia o prezidentovi Trumpovi, ktoré boli predložené FBI tesne pred voľbami v roku 2020. Aby bolo jasné, tieto tvrdenia sú nepravdivé a ničím nepodložené,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v piatkovom vyhlásení.

Najnovšie dokumenty tiež obsahujú koncept emailu, ktorý naznačuje, že Bill Gates mal mimomanželské vzťahy. Epstein v ňom napísal, že jeho vzťah so spoluzakladateľom Microsoftu sa pohyboval od „pomoci Billovi získať drogy, aby sa vyrovnal s následkami sexu s ruskými dievčatami, až po uľahčovanie jeho nezákonných schôdzok s vydatými ženami“. Nadácia manželov Gatesovcov vo vyhlásení pre denník The New York Times poprela obvinenia z afér.

Súbory obsahujú aj početnú korešpondenciu medzi Epsteinom a miliardárom Muskom, v ktorej sa rozprávali o ceste na Epsteinov ostrov či o párty, ktoré tam organizoval.

Musk si bol podľa vlastných slov „dobre vedomý toho, že niektorá emailová korešpondencia s (Epsteinom) by mohla byť nesprávne interpretovaná a kritikmi použitá na poškodenie (jeho) mena“.

To ma nezaujíma, ale zaujíma ma, aby sme sa aspoň pokúsili stíhať tých, ktorí s Epsteinom spáchali závažné zločiny, najmä pokiaľ ide o ohavné vykorisťovanie neplnoletých dievčat,“ dodal Musk v príspevku na platforme X.

Nové dokumenty zahŕňajú aj emailovú komunikáciu medzi Epsteinom a bývalým britským princom Andrewom, ktorý ho v septembri 2010 pozval na návštevu do Buckinghamského paláca.

Andrew Mountbatten-Windsor tak urobil po tom, ako mu Epstein mesiac predtým navrhol, že mu predstaví 26-ročnú Rusku, vyplýva z dokumentov. Bývalý princ povedal, že „by ju rád videl“, hoci v materiáloch nie je žiadna zmienka o tom, že by sa také stretnutie uskutočnilo.

Spisy tiež dokazujú komunikáciu medzi Epsteinom a súčasným americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Podľa emailov, ktoré si vymenili, v decembri 2012 plánovali spoločný obed na súkromnom ostrove zosnulého sexuálneho delikventa.

Dokumenty tiež svedčia o priateľských vzťahoch medzi Epsteinom a britským podnikateľom Richardom Bransonom. „Akýkoľvek kontakt Richarda a Joan Bransonovcov s Epsteinom sa odohral len niekoľkokrát pred viac ako 12 rokmi a obmedzoval sa na skupinové alebo obchodné stretnutia,“ uviedol v piatok podľa amerických médií zástupca Bransonovej firmy Virgin Group.

Richard považuje Epsteinovo konanie za odporné a podporuje právo na spravodlivosť pre jeho mnohé obete,“ dodal.

Spisy zmieňujú aj 76-ročného filmového producenta Stevea Tischa, známeho napríklad pre snímku Forrest Gump. Jeho emailová komunikácia s Epsteinom naznačuje, že mal vzťahy s viacerými ženami.

Americký rezort spravodlivosti odtajňuje a zverejňuje spisy týkajúce sa Epsteinovho trestného stíhania na základe zákona, ktorý Trump podpísal v novembri 2025.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
