Bratislava

M. Šutaj Eštok: Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra

  • DNES - 14:04
Poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Miroslav Lajčák by mal premiérovi uľahčiť situáciu a zo svojho postu sám odstúpiť.

V reakcii na zverejnené nové informácie o komunikácii Lajčáka so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) mieni, že premiér sa bude rozhodovať iba podľa seba, neberúc do úvahy názor spoločnosti ani koaličných partnerov.

Je to premiér, ktorý má zodpovednosť za svojich poradcov. No musím povedať, že potom, čo bolo zverejnené, by to mal byť samotný pán Lajčák, ktorý uľahčí premiérovi situáciu a sám odstúpi,“ povedal Šutaj Eštok. Je presvedčený, že po nových zverejnených informáciách je pozícia Lajčáka neudržateľná a jeho ďalšie zotrvanie ohrozuje dôveru verejnosti v inštitúcie štátu.

Dubéci súhlasí, že zotrvanie Lajčáka na poste premiérovho poradcu nie je nijako ospravedlniteľné. „Nové zverejnené informácie dokazujú, že Lajčák o celej komunikácii a jej obsahu doteraz klamal,“ upozornil. Mieni však, že ani výzvy koaličných strán neprinútia Fica Lajčáka odvolať, ak sa k tomu sám nerozhodne. „Fico si urobí svoje bez ohľadu na to, čo si myslia koaliční partneri, a nech urobí to alebo ono, koaliční parteri len pokývajú hlavou a pôjde sa ďalej,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
