  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Miroslav Lajčák odsudzuje zločiny J. Epsteina, autenticitu správ s ním nepotvrdil

  • DNES - 14:00
  • Bratislava
Miroslav Lajčák odsudzuje zločiny J. Epsteina, autenticitu správ s ním nepotvrdil

Poradca predsedu vlády SR a exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odsudzuje zločiny zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.

Lajčák zdôraznil, že ak by v minulosti poznal celý rozsah Epsteinovych činov, žiadna komunikácia s ním by neexistovala. Zároveň nemôže potvrdiť autenticitu správ, ktoré boli zverejnené, pretože si podobnú komunikáciu po značnom časovom odstupe nevybavuje. Vyplýva to zo stanoviska pre TASR, ktoré poskytol Lajčák.

Slová a činy sú dve rozdielne veci. Dnešnou optikou sa však jednotlivé činy hodnotia inak a aj akákoľvek za normálnych okolností bezvýznamná konverzácia je hodnotená v inom kontexte,“ konštatoval Lajčák. Čo sa týka zverejnenej komunikácie s Epsteinom, je podľa Lajčáka zrejmé, že bola neformálna a odľahčená bez reálneho obsahu.

Čo však poradca premiéra podľa jeho slov veľmi presne vie je, že mu nikdy neboli ponúknuté sexuálne služby, nikdy sa na žiadnych nezúčastnil, nebol ich svedkom a nikdy o nich nemal informáciu. Nič zo zverejnených správ to podľa neho ani len nenaznačuje. „Som pripravený toto tvrdenie potvrdiť akýmkoľvek spôsobom. Ako profesionálny diplomat nie som tak naivný, aby som sa dopustil akýchkoľvek činov, ktoré by mohli viesť k mojej diskreditácii,“ deklaroval Lajčák.

Podľa jeho slov si tiež uvedomuje, že je dnes využívaný ako nástroj politického útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Doplnil, že o tejto situácii bude hovoriť priamo s premiérom a ponúkne mu svoju funkciu. „Nie preto, že by som urobil niečo trestné alebo neetické v činoch, ale preto, aby neniesol politické náklady za niečo, čo s jeho rozhodnutiami nesúvisí,“ uzavrel Lajčák.

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.

Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Šutaj Eštok: Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra

M. Šutaj Eštok: Miroslav Lajčák by mal sám odstúpiť z postu poradcu premiéra

DNES - 14:04Domáce

Poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Miroslav Lajčák by mal premiérovi uľahčiť situáciu a zo svojho postu sám odstúpiť.

Ministerstvo kultúry hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v Levoči

Ministerstvo kultúry hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v Levoči

DNES - 12:34Domáce

Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v centre Levoče.

SNS: Zverejnená komunikácia potvrdzuje, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko

SNS: Zverejnená komunikácia potvrdzuje, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko

DNES - 12:06Domáce

Výzvu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby z postu svojho poradcu odvolal Miroslava Lajčáka, adresuje okrem opozície i koaličná SNS.

Poradca premiéra Lajčák musí na poste skončiť, tvrdí vo výzve opozícia

Poradca premiéra Lajčák musí na poste skončiť, tvrdí vo výzve opozícia

DNES - 11:58Domáce

Poradca predsedu vlády SR Miroslav Lajčák by mal podľa predstaviteľov opozície na svojom poste okamžite skončiť.

Vosveteit.sk
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárovUkrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP