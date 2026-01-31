  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Šefčovič: Rýchlosť uzatvárania dohôd EÚ o voľnom obchode označili ako "turbo"

  • DNES - 13:59
  • Brusel
Šefčovič: Rýchlosť uzatvárania dohôd EÚ o voľnom obchode označili ako "turbo"

V roku 2025 označili niektorí novinári uzatváranie dohôd o voľnom obchode EÚ s tretími krajinami výrazom „turbo charge“, čiže turbodúchadlo.

Pre bruselského spravodajcu TASR to potvrdil slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý k týmto dohodám výrazne prispel. Tento rok má Šefčovič program nastavený na rovnako intenzívne tempo.

Minulý rok viacerí tie obchodné rokovania opísali ako ‚turbo charge‘. Že prišlo k dramatickému zrýchleniu obchodných rokovaní medzi Úniou a ostatnými krajinami,“ vysvetlil Šefčovič. Novinári našli vhodný technický odkaz na to, že podobne ako pri spaľovacích motoroch turbodúchadlá zaisťujú zvýšenie celkového výkonu, aj Šefčovič prispel k úspechu obchodných rokovaní.

Eurokomisár pre TASR po uzavretí zatiaľ najväčšej obchodnej dohody vôbec medzi EÚ a Indiou pripomenul, že rok 2025 sa spája s troma veľkými dohodami - so štyrmi členskými krajinami skupiny Mercosur, s Indonéziou a nakoniec vlaňajšie rokovania úspešne vyústili aj do dohody s Indiou.

Tieto tri dohody v podstate pomáhajú pokryť viac ako 50 percent európskeho exportu,“ vysvetlil. Dodal, že Únia ešte čaká na ratifikáciu obchodnej dohody s Mexikom. Ratifikácia dohody, na modernizácii ktorej sa po desiatich rokoch rokovaní obe strany dohodli vlani v januári, by sa mala ukončiť v priebehu roka 2026.

Šefčovič naznačil, že aj jeho tohoročný program má všetky šance stať sa „turbodúchadlovým“. „Pokračujú rokovania s krajinami Ázie. Je tam Malajzia, Filipíny, Thajsko. Ďalej aj austrálski partneri prejavili záujem opätovne otvoriť a urýchliť obchodné rokovania a takisto dobre postupujeme aj v rokovaniach so Spojenými arabskými emirátmi,“ dodal.

Podľa neho rokovania so Spojenými arabskými emirátmi považuje EK za kľúčové aj preto, že ak budú úspešné, chcú sa k nim pridať aj ostatné krajiny tohto regiónu združené v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) - Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán a Saudská Arábia. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom krajín GCC a v roku 2023 ich vzájomný obchod dosiahol úroveň 170 miliárd eur. Nové a posilnené obchodné a investičné partnerstvo medzi oboma stranami môže tento obrat znásobiť.

To je taká tá pracovná agenda na budúce obdobie, ale aj sumár troch významných dohôd za obdobie, odkedy som nastúpil do výkonu tohto nového mandátu,“ zhrnul Šefčovič svoje pôsobenie na čele obchodnej politiky EÚ, za ktorú zodpovedá od 1. decembra 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
MIRRI odmietlo obvinenia PS pri 58-miliónovej výzve

MIRRI odmietlo obvinenia PS pri 58-miliónovej výzve

VČERA - 15:26Ekonomické

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odmietlo obvinenia opozičných poslancov PS.

Slovensko v januári čelí šiestim konaniam Európskej komisie

Slovensko v januári čelí šiestim konaniam Európskej komisie

VČERA - 13:55Ekonomické

V ekonomickej oblasti ide o štyri témy, v právnej o dve.

Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, tvrdí Hnutie Slovensko

Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, tvrdí Hnutie Slovensko

VČERA - 13:33Ekonomické

Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, ktoré si prezerá asi len sám minister financií Ladislav Kamenický. Uviedol to na tlačovej besede člen finančného parlamentného výboru Július Jakab.

Vosveteit.sk
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárovUkrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP