Ministerstvo kultúry hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v Levoči
Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v centre Levoče. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok (30. 1.) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom obnovy je komplexná obnova predného traktu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) vo všetkých podlažiach od suterénu po strechu,“ ohlásil obstarávateľ.
Predpokladaná hodnota investície je 1.282.151 eur bez DPH, na financovanie využijú eurofondy. „Zákazka zahŕňa obnovu a modernizáciu expozičných priestorov, vstupných priestorov s recepciou, ako aj výstavbu auditória do podkrovia. Súčasťou je sanácia suterénu vrátane odstránenia vlhkosti a statických porúch a jeho nové využitie pre výstavné priestory pre príležitostné výstavy, workshopy a vernisáže,“ spresnilo ministerstvo s tým, že realizácia zahŕňa tiež obnovu krovu, strechy, fasád a výplní otvorov, ako aj výmenu rozvodov. V súlade s pamiatkovou ochranou sa má zrealizovať tiež umelecko-remeselná obnova hlavnej fasády, kamenného portálu a historických prvkov objektu.
Záujemcovia o realizáciu sa môžu prihlásiť do 25. februára.
