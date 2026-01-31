  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Ministerstvo kultúry hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v Levoči

  • DNES - 12:34
  • Bratislava
Ministerstvo kultúry hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v Levoči

Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa obnovy predného traktu Domu Majstra Pavla v centre Levoče. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok (30. 1.) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cieľom obnovy je komplexná obnova predného traktu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) vo všetkých podlažiach od suterénu po strechu,“ ohlásil obstarávateľ.

Predpokladaná hodnota investície je 1.282.151 eur bez DPH, na financovanie využijú eurofondy. „Zákazka zahŕňa obnovu a modernizáciu expozičných priestorov, vstupných priestorov s recepciou, ako aj výstavbu auditória do podkrovia. Súčasťou je sanácia suterénu vrátane odstránenia vlhkosti a statických porúch a jeho nové využitie pre výstavné priestory pre príležitostné výstavy, workshopy a vernisáže,“ spresnilo ministerstvo s tým, že realizácia zahŕňa tiež obnovu krovu, strechy, fasád a výplní otvorov, ako aj výmenu rozvodov. V súlade s pamiatkovou ochranou sa má zrealizovať tiež umelecko-remeselná obnova hlavnej fasády, kamenného portálu a historických prvkov objektu.

Záujemcovia o realizáciu sa môžu prihlásiť do 25. februára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS: Zverejnená komunikácia potvrdzuje, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko

SNS: Zverejnená komunikácia potvrdzuje, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko

DNES - 12:06Domáce

Výzvu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby z postu svojho poradcu odvolal Miroslava Lajčáka, adresuje okrem opozície i koaličná SNS.

Poradca premiéra Lajčák musí na poste skončiť, tvrdí vo výzve opozícia

Poradca premiéra Lajčák musí na poste skončiť, tvrdí vo výzve opozícia

DNES - 11:58Domáce

Poradca predsedu vlády SR Miroslav Lajčák by mal podľa predstaviteľov opozície na svojom poste okamžite skončiť.

Policajti zachránili ženu po skoku zo Starého mosta do Dunaja

Policajti zachránili ženu po skoku zo Starého mosta do Dunaja

DNES - 10:11Domáce

Dramatická záchranná akcia sa odohrala dnes ráno v centre Bratislavy.

Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený

Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený

DNES - 9:03Domáce

Ministerstvo vnútra SR má v blízkej dobe predstaviť návrh zákona o lobingu. Malo by sa tak stať v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Vosveteit.sk
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárovUkrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP