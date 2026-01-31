  • Články
Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný

  DNES - 12:05
  • Frankfurt nad Mohanom
Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný.

Takmer dve tretiny (63,9 %) respondentov v prieskume inštitútu Civey uviedlo, že ich kúpa je príliš drahá. Viac ako polovica (51 %) vodičov vozidiel so spaľovacím motorom zároveň označila za problém nedostatok možností nabíjania v každodennom živote a obavy z nedostatočného dojazdu elektrických áut.

Inštitút Civey uskutočnil prieskum na objednávku Nemeckého zväzu výrobcov elektrotechniky a elektroniky (ZVEI) od 18. decembra 2025 do 1. januára 2026. Prostredníctvom online dotazníkov oslovil 3500 ľudí z celkovej populácie Nemecka a 2800 vodičov.

Vnímanie a realita sa výrazne líšia, upozornilo združenie. Ako príklad uviedlo, že takmer tri štvrtiny (71 %) vodičov, ktorí už majú elektromobil, sú spokojní s nabíjacou infraštruktúrou, zatiaľ čo v skupine používateľov vozidiel so spaľovacím motorom je to len 30 %. Obavy z nedostatočného dojazdu sú podľa asociácie takisto neopodstatnené. „Nikto sa nemusí obávať, že zostane stáť,“ uviedla Azar Mottalová, vedúca oddelenia mobility ZVEI. „Neistota vyvolaná politickými a ideologickými debatami spomaľuje prechod na elektromobily,“ dodala.

Združenie na druhej strane považuje za potrebné rozširovanie nabíjacej infraštruktúry, tak vo verejných priestoroch, ako aj v budovách s viacerými bytmi. Okrem toho by nabíjanie elektromobilu na verejných čerpacích staniciach nemalo byť drahšie ako tankovanie fosílnych palív, čo sa často stáva. Nemecko má v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami najvyššie ceny elektrickej energie a nabíjania, upozornilo združenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
