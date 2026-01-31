Vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektromobilitu ako náročný
Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný.
Takmer dve tretiny (63,9 %) respondentov v prieskume inštitútu Civey uviedlo, že ich kúpa je príliš drahá. Viac ako polovica (51 %) vodičov vozidiel so spaľovacím motorom zároveň označila za problém nedostatok možností nabíjania v každodennom živote a obavy z nedostatočného dojazdu elektrických áut.
Inštitút Civey uskutočnil prieskum na objednávku Nemeckého zväzu výrobcov elektrotechniky a elektroniky (ZVEI) od 18. decembra 2025 do 1. januára 2026. Prostredníctvom online dotazníkov oslovil 3500 ľudí z celkovej populácie Nemecka a 2800 vodičov.
Vnímanie a realita sa výrazne líšia, upozornilo združenie. Ako príklad uviedlo, že takmer tri štvrtiny (71 %) vodičov, ktorí už majú elektromobil, sú spokojní s nabíjacou infraštruktúrou, zatiaľ čo v skupine používateľov vozidiel so spaľovacím motorom je to len 30 %. Obavy z nedostatočného dojazdu sú podľa asociácie takisto neopodstatnené. „Nikto sa nemusí obávať, že zostane stáť,“ uviedla Azar Mottalová, vedúca oddelenia mobility ZVEI. „Neistota vyvolaná politickými a ideologickými debatami spomaľuje prechod na elektromobily,“ dodala.
Združenie na druhej strane považuje za potrebné rozširovanie nabíjacej infraštruktúry, tak vo verejných priestoroch, ako aj v budovách s viacerými bytmi. Okrem toho by nabíjanie elektromobilu na verejných čerpacích staniciach nemalo byť drahšie ako tankovanie fosílnych palív, čo sa často stáva. Nemecko má v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami najvyššie ceny elektrickej energie a nabíjania, upozornilo združenie.
Vlastníctvo elektromobilu je v Nemecku naďalej predovšetkým otázkou peňaženky
Elektromobilita v Nemecku naďalej zostáva predovšetkým otázkou peňaženky. Analýza spolkového štatistického úradu Destatis poukázala na jasnú súvislosť medzi vysokým príjmom domácnosti a kúpou elektromobilu.
Nemecko plánuje nový program na podporu predaja elektromobilov
Nemecká vláda pripravuje nový program na podporu predaja elektromobilov. Súkromní zákazníci by mohli v závislosti od príjmu, rodinného stavu a ďalších kritérií získať príspevky vo výške od 1500 do 6000 eur.
BMW v roku 2025 vyrobilo v Nemecku viac než jeden milión áut
Automobilka BMW v roku 2025 vyrobila v Nemecku viac než jeden milión vozidiel. To predstavuje približne štvrtinu celkovej produkcie osobných áut v krajine.
Odbyt nemeckej automobilky BMW v USA vlani stúpol na rekordnú úroveň
Nemecká automobilka BMW v minulom roku na americkom trhu predala rekordný počet áut. Jej odbyt v USA sa pritom posilnil už tretí rok v rade vďaka rozsiahlemu miestnemu výrobnému závodu.