Poradca premiéra Lajčák musí na poste skončiť, tvrdí vo výzve opozícia
Poradca predsedu vlády SR Miroslav Lajčák by mal podľa predstaviteľov opozície na svojom poste okamžite skončiť.
S odvolaním sa na medializované nové informácie o Lajčákovej komunikácii so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom zároveň vyzvali konať i premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
„Už neexistuje iná možnosť, než aby Lajčák okamžite odstúpil z pozície poradcu premiéra, a ak to nespraví, Robert Fico ho musí okamžite odvolať,“ vyhlásil líder PS Michal Šimečka. Medializovanú komunikáciu, v ktorej sa spomínajú mladé dievčatá a možné zákulisné politické kroky, vníma Šimečka ako „nechutné zlyhanie, ktoré poškodzuje meno Slovenska v zahraničí“.
Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková zverejnené správy i ich obsah považuje za dôkaz, že Lajčák doteraz o komunikácii s Epsteinom klamal. Neprijíma ani obhajobu exministra zahraničných vecí, že medializované dokumenty boli sfalšované. „Iba to dokazuje, že absolútne stratil súdnosť a musí okamžite skončiť,“ dodala.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je presvedčené, že ak je čo i len časť zverejnených informácií pravdivá, je to poburujúce a protislovenské. „Ak si Robert Fico Lajčáka ponechá vo svojom tíme, vysiela tým jasný signál, že s týmto konaním súhlasí,“ upozornilo KDH na sociálnej sieti.
Predsedníčka strany Za ľudi Veronika Remišová je presvedčená, že Lajčákove tvrdenia o akejsi nevinnej spoločenskej komunikácii s Epsteinom sa po zverejnení nových dokumentov úplne rozpadli. „Rozhovory Lajčáka s odsúdeným pedofilom sa rozhodne nedajú považovať za diplomatickú komunikáciu a je obrovskou aroganciou voči všetkým ženám na Slovensku, že Fico necháva vo funkcii svojho najbližšieho poradcu človeka, pre ktorého sú ženy len tovar,” hovorí Remišová v súvislosti s konkrétnymi časťami zverejnenej komunikácie.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Lajčák pre portál 360-tka rezolútne poprel pravdivosť zverejnených informácií, nielen údajné dohadovanie. „Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval. Sám nerozumie, ako sa pod správami objavilo jeho meno.
Opozícia žiadala Lajčákovu „hlavu“ už pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. Premiér Lajčáka neodvolal, argumentoval tým, že šetrenie kauzy nepreukázalo pochybenie jeho poradcu.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
