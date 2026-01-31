  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Policajti zachránili ženu po skoku zo Starého mosta do Dunaja

  • DNES - 10:11
  • Bratislava
Policajti zachránili ženu po skoku zo Starého mosta do Dunaja

Dramatická záchranná akcia sa odohrala dnes ráno v centre Bratislavy.

Policajtom a záchranárom sa podarilo zachrániť mladú ženu, ktorá skočila zo Starého mosta do Dunaja.

Tiesňovú linku 158 aktivovali krátko po siedmej hodine ráno, keď svedkovia nahlásili, že z mosta do rieky skočila žena. Na miesto okamžite vyrazili hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V spoločne s príslušníkmi Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. K zásahu sa pripojili aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.

Ženu unášal dunajský prúd smerom k mostu Apollo. Zasahujúcim policajtom sa ju podarilo vytiahnuť z vody na úrovni nákupného centra Eurovea. Zachránená 26-ročná žena bola pri vedomí a schopná komunikovať. Po poskytnutí prvej pomoci si ju prevzali zdravotníci záchrannej služby, ktorí ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc.

Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený

Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený

DNES - 9:03Domáce

Ministerstvo vnútra SR má v blízkej dobe predstaviť návrh zákona o lobingu. Malo by sa tak stať v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Pri nesprávne udržiavanom krbe či piecke hrozí otrava oxidom uhoľnatým

Pri nesprávne udržiavanom krbe či piecke hrozí otrava oxidom uhoľnatým

DNES - 8:49Domáce

Pri nesprávne udržiavanom krbe, piecke či iných ohrievacích spotrebičoch spaľujúcich palivá hrozí otrava oxidom uhoľnatým.

TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie

TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie

VČERA - 20:29Domáce

Reťazec odporúča ďalej nepoužívať stiahnutý výrobok.

Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom

Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom

VČERA - 19:03Domáce

Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.

Vosveteit.sk
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
Ukrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárovUkrajina zverejnila video, ktoré ukazuje, ako ich drony ničia ruskú techniku za viac než miliardu dolárov
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP