Policajti zachránili ženu po skoku zo Starého mosta do Dunaja
Dramatická záchranná akcia sa odohrala dnes ráno v centre Bratislavy.
Policajtom a záchranárom sa podarilo zachrániť mladú ženu, ktorá skočila zo Starého mosta do Dunaja.
Tiesňovú linku 158 aktivovali krátko po siedmej hodine ráno, keď svedkovia nahlásili, že z mosta do rieky skočila žena. Na miesto okamžite vyrazili hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V spoločne s príslušníkmi Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. K zásahu sa pripojili aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.
Ženu unášal dunajský prúd smerom k mostu Apollo. Zasahujúcim policajtom sa ju podarilo vytiahnuť z vody na úrovni nákupného centra Eurovea. Zachránená 26-ročná žena bola pri vedomí a schopná komunikovať. Po poskytnutí prvej pomoci si ju prevzali zdravotníci záchrannej služby, ktorí ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc.
Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje.
Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený
Ministerstvo vnútra SR má v blízkej dobe predstaviť návrh zákona o lobingu. Malo by sa tak stať v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Pri nesprávne udržiavanom krbe či piecke hrozí otrava oxidom uhoľnatým
Pri nesprávne udržiavanom krbe, piecke či iných ohrievacích spotrebičoch spaľujúcich palivá hrozí otrava oxidom uhoľnatým.
TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie
Reťazec odporúča ďalej nepoužívať stiahnutý výrobok.
Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom
Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.