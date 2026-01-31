  • Články
Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený

  • DNES - 9:03
  • Bratislava
Ministerstvo vnútra (MV) SR má v blízkej dobe predstaviť návrh zákona o lobingu. Malo by sa tak stať v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) na tohtotýždňovej tlačovej konferencii.

Ja som mal vo štvrtok (29. 1.) ráno stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom, ktorý to gestoruje. V najbližšej dobe bude predstavený návrh zákona. Vychádza z diskusií, ktoré prebiehajú, kde sú zapojení všetci, a pôjde do normálneho pripomienkového konania,“ priblížil.

Rezort vnútra už v decembri avizoval, že pokračuje v procese prípravy zákona o lobingu. Deklaroval, že vytvoril širokú platformu na prípravu zákona. Poukázal na to, že k legislatíve prebehli viaceré rokovania. Ešte v lete ministerstvo zriadilo web, cez ktorý môže verejnosť prispieť svojimi námetmi. Legislatíva má vymedziť lobing a tzv. vplyvové činnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
