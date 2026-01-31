Richard Raši: Návrh zákona o lobingu bude v blízkej dobe predstavený
Ministerstvo vnútra (MV) SR má v blízkej dobe predstaviť návrh zákona o lobingu. Malo by sa tak stať v priebehu jedného až dvoch týždňov.
Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) na tohtotýždňovej tlačovej konferencii.
„Ja som mal vo štvrtok (29. 1.) ráno stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom, ktorý to gestoruje. V najbližšej dobe bude predstavený návrh zákona. Vychádza z diskusií, ktoré prebiehajú, kde sú zapojení všetci, a pôjde do normálneho pripomienkového konania,“ priblížil.
Rezort vnútra už v decembri avizoval, že pokračuje v procese prípravy zákona o lobingu. Deklaroval, že vytvoril širokú platformu na prípravu zákona. Poukázal na to, že k legislatíve prebehli viaceré rokovania. Ešte v lete ministerstvo zriadilo web, cez ktorý môže verejnosť prispieť svojimi námetmi. Legislatíva má vymedziť lobing a tzv. vplyvové činnosti.
Pri nesprávne udržiavanom krbe či piecke hrozí otrava oxidom uhoľnatým
Pri nesprávne udržiavanom krbe, piecke či iných ohrievacích spotrebičoch spaľujúcich palivá hrozí otrava oxidom uhoľnatým.
TEDi sťahuje z predaja výrobok: Môže ohroziť zdravie
Reťazec odporúča ďalej nepoužívať stiahnutý výrobok.
Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom
Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval Mons. P. Richard Gallagher
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval v piatok sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher.