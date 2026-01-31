  • Články
Pri nesprávne udržiavanom krbe či piecke hrozí otrava oxidom uhoľnatým

Pri nesprávne udržiavanom krbe, piecke či iných ohrievacích spotrebičoch spaľujúcich palivá hrozí otrava oxidom uhoľnatým.

Záchranári varujú, že otrava sa začína nenápadne, no skončiť sa môže fatálne. Pri podozrení na otravu oxidom uhoľnatým je potrebné okamžite prerušiť kontakt so zdrojom plynu a dokorán pootvárať okná a dvere. Odporúča to Záchranná zdravotná služba ZaMED.

Otrava oxidom uhoľnatým je veľmi nebezpečná, pretože ide o plyn bez farby, zápachu aj chuti. Hoci ho človek nepostrehne, rýchlo sa viaže na hemoglobín v krvi a bráni prenosu kyslíka do tkanív,“ objasnila hlavná záchranárka ZaMED Diana Mikešová. Oxid uhoľnatý vzniká pri nedokonalom spaľovaní. Pri zlom odvádzaní alebo nedostatočnom vetraní sa tento plyn hromadí v miestnosti a spôsobuje otravu.

Najčastejšou príčinou otravy oxidom uhoľnatým sú podľa slov záchranárov zanesené alebo upchaté komíny, z ktorých sa spaliny vracajú späť do miestnosti. Nebezpečné sú staré, poškodené či nesprávne udržiavané spotrebiče, ako aj ich zlá inštalácia. „Rizikové je tiež používanie otvoreného ohňa, plynových varičov či generátorov v uzavretých priestoroch. Otrava môže rovnako nastať pri nesprávnom vetraní, keď ľudia pozatvárajú všetky okná, aby im von neunikalo teplo,“ upozornila záchranárka.

Prvé prejavy otravy oxidom uhoľnatým sú často nenápadné a zamieňajú sa s únavou či chrípkou. „Príznaky závisia od množstva vdýchnutého oxidu uhoľnatého a času, počas ktorého bola osoba vystavená tomuto plynu,“ vysvetlila odborníčka. Ľahká otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, únavou, závratmi, nevoľnosťou a zmätenosťou. Stredne vážna otrava zas silnou bolesťou hlavy, vracaním, poruchami koordinácie či ospalosťou. „Prejavmi ťažkej otravy sú bezvedomie, záchvaty, zlyhanie dýchania až smrť. Typickým znakom je červenkasté sfarbenie kože, ktoré signalizuje, že prenos kyslíka z krvi do tkanív je blokovaný oxidom uhoľnatým,“ dodala Mikešová.

Pri podozrení na otravu oxidom uhoľnatým je potrebné postihnutú osobu vyniesť na čerstvý vzduch alebo k otvorenému oknu, uvoľniť jej tesný odev a nenechávať ju osamote. „Následne zavolajte na číslo 155, kde nahláste podozrenie na otravu oxidom uhoľnatým, ako aj počet osôb a stav ich vedomia,“ usmerňuje záchranárka. Priotrávenému človeku sa nemá ponúkať žiadne jedlo ani nápoje. „Ak nedýcha, začnite ho resuscitovať. V prípade, že dýcha, no je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy,“ dodala Mikešová. Lekárska pomoc a prevoz do nemocnice sú podľa jej slov nevyhnutné, a to aj vtedy, ak sa osoba cíti lepšie - oxid uhoľnatý totiž môže spôsobiť neskoré poškodenie mozgu alebo srdca, ozrejmila.

Prevenciou pred otravou oxidom uhoľnatým je zodpovednosť a dôsledná kontrola vykurovacích telies. „Dbajte na pravidelnú údržbu tepelných spotrebičov a komínov. Spaľovacie spotrebiče vôbec nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Keď kúrite alebo varíte, nezabúdajte na dostatočné vetranie miestnosti,“ odporúča záchranárka. Odporúča sa aj inštalácia izbového detektora, ktorý nepretržite monitoruje koncentráciu oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Dôležité je takisto poučiť všetky osoby v domácnosti či na rekreačnom pobyte, ako rozpoznať príznaky otravy a čo pri nej neodkladne urobiť.

