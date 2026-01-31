  • Články
Pistorius: Európa by sa nemala dať zastrašiť vládou USA

  • DNES - 8:20
  • Berlín
Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyzval európske krajiny, aby boli sebavedomé vo svojich vzťahoch s vládou Spojených štátov. Európa a USA sa podľa ministra navzájom potrebujú.

Pistorius pre mediálnu skupinu RND povedal, že by bolo chybou, „ak by sme na Biely dom hľadeli ako zajac na hada. Potom by sme sa nesústredili na to, čo musíme urobiť - stať sa suverénnejšími a nezávislejšími.“

Americký prezident Donald Trump sa podľa neho spolieha na neistotu a strach, aby dosiahol svoje ciele. „Ale tí, ktorí sa boja, robia nesprávne rozhodnutia. Nenechajme sa teda zastrašiť,“ vyzval Pistorius. Podľa DPA tak reagoval najmä na Trumpovu ambíciu prevziať kontrolu nad Grónskom, autonómnym dánskym územím.

USA potrebujú Európu rovnako ako Európa potrebuje USA, zdôraznil Pistorius. Európa má pre Washington podľa neho geostrategický a geoekonomický význam.

Predstavte si, že by sa Európa stala súčasťou sféry vplyvu Ruska, ak by (ruský prezident) Vladimir Putin uspel v tom, že by Američanov vyhnal alebo prinútil stiahnuť sa. Potom by USA boli natlačené medzi Ruskom a Čínou. To by určite nebolo v záujme Američanov,“ uviedol nemecký minister.

V rozhovore pre RND Pistorius tiež označil leteckú základňu USA Ramstein v západnom Nemecku za najdôležitejšiu základňu amerických vzdušných síl mimo územia Spojených štátov. Podľa ministra zohráva „veľmi dôležitú úlohu pre americké ozbrojené sily, napríklad pokiaľ ide o operácie na Blízkom východe“.

Pistorius taktiež zdôraznil, že nemá žiadne pochybnosti o spoločnom základe v rámci Severoatlantickej aliancie NATO. Podľa neho neexistujú žiadne náznaky, že USA by organizáciu chceli opustiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
