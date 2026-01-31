  • Články
V USA nastal shutdown federálnej vlády

Americká vláda vstúpila v sobotu o polnoci do čiastočného shutdownu (pozastavenie činnosti vlády) po tom, ako Kongres nedokázal schváliť rozpočet na rok 2026.

Americký Senát už rozpočtový návrh schválil, potrebuje však súhlas aj z druhej komory Kongresu. Podľa DPA by mala Snemovňa reprezentantov o novom rozpočte hlasovať najskôr v pondelok.

Najnovšie rozpočtové problémy súvisia s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a predovšetkým s dvomi incidentami z mesta Minneapolis, pri ktorých federálni agenti smrteľne postrelili dve osoby.

Demokratickí senátori v reakcii na tieto incidenty vyzývali na prijatie nových obmedzení pre imigračné úrady, ktoré spadajú pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Demokrati už počas týždňa upozornili, že bez nových obmedzení nebudú súhlasiť s predĺžením financovania DHS do septembra.

Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer v stredu žiadal, aby si agenti DHS vrátane tých z Imigračného a colného úradu (ICE) prestali pri zásahoch zakrývať tvár, začali používať telové kamery a dodržiavať rovnaké pravidlá týkajúce sa použitia sily ako miestna polícia. Naliehal tiež, že agenti týchto federálnych zložiek musia akceptovať aj prísnejšie pravidlá vyžadujúce predloženie príkazu na prehliadku - teraz ide zvyčajne o príkazy podpísané úradníkmi DHS, nie sudcami.

