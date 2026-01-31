  • Články
Prípad zabitia Prettiho začalo vyšetrovať ministerstvo spravodlivosti

  • DNES - 5:39
  • Washington
Prípad zabitia Prettiho začalo vyšetrovať ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti USA začalo federálne vyšetrovanie v súvislosti s porušením občianskych práv v prípade zabitia Alexa Prettiho z Minneapolisu.

Potvrdil to zástupca generálneho prokurátora Todd Blanche na tlačovej konferencii v piatok vo Washingtone, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Tridsaťsedemročného amerického občana, ktorý pracoval ako ošetrovateľ na jednotke intenzívnej starostlivosti, v sobotu zastrelili agenti Imigračného a colného úradu (ICE) potom, ako ho strhli na zem, čo zachytáva aj videozáznam. Biely dom sa snaží upokojiť rozsiahle pobúrenie verejnosti.

Zástupca generálneho prokurátora Blanche označil vyšetrovanie za bežný postup. „Nechcel by som, aby to vyzeralo tak, že ide o nejaké rozsiahle vyšetrovanie v súvislosti s porušením občianskych práv,“ uviedol Blanche.

Označil by som to za štandardné vyšetrovanie zo strany FBI vzhľadom na okolnosti, ktoré sa udiali minulú sobotu,“ vysvetlil zástupca generálneho prokurátora. „A na takom vyšetrovaní sa v potrebnom rozsahu zúčastnia aj právnici z divízie občianskych práv,“ dodal Blanche.

V prípade americkej občianky Renée Goodovej, ktorú už skôr v januári zastrelil imigračný agent, však takéto vyšetrovanie neprebieha.

Žiaľ, každoročne máme tisíce prípadov zastrelenia zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Divízia občianskych práv na ministerstve spravodlivosti nevyšetruje každý z nich,“ vysvetlil Blanche s tým, že na takýto postup „musia existovať okolnosti alebo fakty, prípadne neznáme fakty“.

Zdroj: Info.sk, TASR
