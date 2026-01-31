Szijjártó: Z protestu proti Benešovým dekrétom v Bratislave odviedli Örsa Orosza
- DNES - 5:30
- Budapešť/Bratislava
Maďarská vláda považuje princíp kolektívnej viny za neprijateľný a pravidelne na to upozorňuje aj slovenskú vládu.
Napísal to na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na skutočnosť, že z protestu Postavme sa proti kolektívnej vine v súvislosti s Benešovými dekrétmi v Bratislave polícia v piatok večer odviedla politika Maďarskej aliancie Örsa Orosza, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Na demonštrácii v Bratislave proti Benešovým dekrétom polícia zadržala Örsa Orosza, pretože mal na košeli nápis, že spochybňuje dekréty. Okamžite som kontaktoval predsedu Maďarskej aliancie a rečníka demonštrácie Lászlóa Gubíka. Práve ma informoval, že Örs Orosz bol prepustený a nebude proti nemu začaté žiadne konanie,“ napísal Szijjártó.
Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizuje platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku Köz.ügy - Vec spoločná. Cieľom demonštrácie bolo vyjadriť nesúhlas s pokračujúcim uplatňovaním princípu kolektívnej viny, konfiškáciou majetku na základe Benešových dekrétov a s novelou Trestného zákona.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra 2025, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.
Prípad zabitia Prettiho začalo vyšetrovať ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti USA začalo federálne vyšetrovanie v súvislosti s porušením občianskych práv v prípade zabitia Alexa Prettiho z Minneapolisu.
USA rokujú o dohode, podľa ktorej by deportovali migrantov do Argentíny
Predstavitelia Spojených štátov a Argentíny sú v pokročilom štádiu rokovaní o podpísaní dohody, ktorá by Washingtonu umožnila deportovať prisťahovalcov z iných štátov do tejto juhoamerickej krajiny.
Putin v Moskve prijal poradcu iránskeho duchovného vodcu Larídžáního
Ruský prezident Vladimir Putin sa v Moskve stretol s tajomníkom iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alím Larídžáním, oznámil v piatok Kremeľ.
Putinov vyslanec Dmitrijev sa v Miami stretne s predstaviteľmi USA
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev odcestuje v sobotu do Miami.