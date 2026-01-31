  • Články
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Szijjártó: Z protestu proti Benešovým dekrétom v Bratislave odviedli Örsa Orosza

  • DNES - 5:30
  • Budapešť/Bratislava
Maďarská vláda považuje princíp kolektívnej viny za neprijateľný a pravidelne na to upozorňuje aj slovenskú vládu.

Napísal to na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na skutočnosť, že z protestu Postavme sa proti kolektívnej vine v súvislosti s Benešovými dekrétmi v Bratislave polícia v piatok večer odviedla politika Maďarskej aliancie Örsa Orosza, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Na demonštrácii v Bratislave proti Benešovým dekrétom polícia zadržala Örsa Orosza, pretože mal na košeli nápis, že spochybňuje dekréty. Okamžite som kontaktoval predsedu Maďarskej aliancie a rečníka demonštrácie Lászlóa Gubíka. Práve ma informoval, že Örs Orosz bol prepustený a nebude proti nemu začaté žiadne konanie,“ napísal Szijjártó.

Na Hlavnom námestí v Bratislave sa v piatok podvečer konal protest Postavme sa proti kolektívnej vine, ktorý organizuje platforma mladých Maďarov žijúcich na Slovensku Köz.ügy - Vec spoločná. Cieľom demonštrácie bolo vyjadriť nesúhlas s pokračujúcim uplatňovaním princípu kolektívnej viny, konfiškáciou majetku na základe Benešových dekrétov a s novelou Trestného zákona.

Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra 2025, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP