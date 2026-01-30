USA rokujú o dohode, podľa ktorej by deportovali migrantov do Argentíny
- DNES - 22:17
- Buenos Aires
Predstavitelia Spojených štátov a Argentíny sú v pokročilom štádiu rokovaní o podpísaní dohody, ktorá by Washingtonu umožnila deportovať prisťahovalcov z iných štátov do tejto juhoamerickej krajiny. V piatok o tom informoval denník The New York Times (NYT).
Argentína sa podľa denníka snažila finalizovať spomínanú dohodu s USA v priebehu tohto mesiaca.
Agentúre Reuters sa túto správu nepodarilo nezávisle potvrdiť. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí sa k veci odmietol vyjadriť a argentínsky rezort diplomacie na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Dohoda s Argentínou by podľa Reuters posilnila zámer amerického prezidenta Donalda Trumpa deportovať milióny nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sa v USA nachádzajú. Jeho administratíva sa už zameriava na zintenzívnenie deportácií do tretích krajín, ako sú Južný Sudán, Eswatini, Salvádor, Kostarika či Panama.
Hoci Argentína mala v minulosti relatívne otvorenú imigračnú politiku, prezident Javier Milei, Trumpov blízky spojenec, sa snaží sprísniť pravidlá v tejto oblasti tým, že zakročuje proti osobám s trestným záznamom a vyžaduje, aby cestujúci mali zdravotné poistenie, vysvetľuje Reuters.
