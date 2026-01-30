  • Články
Putin v Moskve prijal poradcu iránskeho duchovného vodcu Larídžáního

  • DNES - 21:45
  • Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin sa v Moskve stretol s tajomníkom iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alím Larídžáním, oznámil v piatok Kremeľ.

Hlava štátu prijala v Kremli tajomníka Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránskej islamskej republiky Alího Larídžáního, ktorý je na návšteve Ruska,“ vyhlásil Kremeľ. Krátko predtým americký prezident Donald Trump vyhlásil, že verí v uzavretie dohody o jadrovom programe s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii.

Americký prezident opakovane pohrozil Iránu vojenskými údermi pre údajné zabíjanie pokojných protestujúcich v uplynulých týždňoch. Tých mohli byť podľa rôznych ľudskoprávnych organizácií tisíce.

Veľvyslanectvo Iránu v Moskve neskôr na sociálnych sieťach zverejnilo príspevok, podľa ktorého Putin s Larídžáním hovorili o ekonomických väzbách a „dôležitých regionálnych a medzinárodných otázkach“. Tlačová agentúra RIA Novosti uvádza, že návšteva nebola dopredu oznámená.

Agentúra AFP uvádza, že Rusko a Irán sú blízkymi spojencami. Moskva sa taktiež ponúkla sprostredkovať rokovania medzi Washingtonom a Teheránom.

Zdroj: Info.sk, TASR
