Putin v Moskve prijal poradcu iránskeho duchovného vodcu Larídžáního
- DNES - 21:45
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin sa v Moskve stretol s tajomníkom iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alím Larídžáním, oznámil v piatok Kremeľ.
„Hlava štátu prijala v Kremli tajomníka Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránskej islamskej republiky Alího Larídžáního, ktorý je na návšteve Ruska,“ vyhlásil Kremeľ. Krátko predtým americký prezident Donald Trump vyhlásil, že verí v uzavretie dohody o jadrovom programe s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii.
Americký prezident opakovane pohrozil Iránu vojenskými údermi pre údajné zabíjanie pokojných protestujúcich v uplynulých týždňoch. Tých mohli byť podľa rôznych ľudskoprávnych organizácií tisíce.
Veľvyslanectvo Iránu v Moskve neskôr na sociálnych sieťach zverejnilo príspevok, podľa ktorého Putin s Larídžáním hovorili o ekonomických väzbách a „dôležitých regionálnych a medzinárodných otázkach“. Tlačová agentúra RIA Novosti uvádza, že návšteva nebola dopredu oznámená.
Agentúra AFP uvádza, že Rusko a Irán sú blízkymi spojencami. Moskva sa taktiež ponúkla sprostredkovať rokovania medzi Washingtonom a Teheránom.
USA rokujú o dohode, podľa ktorej by deportovali migrantov do Argentíny
Predstavitelia Spojených štátov a Argentíny sú v pokročilom štádiu rokovaní o podpísaní dohody, ktorá by Washingtonu umožnila deportovať prisťahovalcov z iných štátov do tejto juhoamerickej krajiny.
Putinov vyslanec Dmitrijev sa v Miami stretne s predstaviteľmi USA
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev odcestuje v sobotu do Miami.
Zomrela americká herečka a komička Catherine O'Harová, mala 71 rokov
Vo veku 71 rokov v piatok zomrela americká herečka Catherine O'Harová, známa v úlohách Kevinovej matky Kate vo filmoch Sám doma a ikonickej Moiry Roseovej v seriáli Mestečko Schitt's Creek.
Gutteres: OSN hrozí finančný kolaps
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu, a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky.