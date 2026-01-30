Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia
Zákazníčka upozornila personál reštaurácie na nepríjemný nález. Prípad teraz preveruje polícia.
Britská polícia vyšetruje prípad, pri ktorom pravdepodobne došlo k nezákonnému špehovaniu zákazníkov reštaurácie Giggling Squid v Leicesteri. Informoval o tom portál BBC. K incidentu došlo v decembri 2025.
Ako informuje BBC, 32-ročná zákazníčka mala upozorniť personál na skrytú kameru, ktorá bola odspodu pripevnená na záchodovú dosku na toaletách. „Je mi z toho zle. Skúšala som sa od toho odosobniť, ale ktokoľvek to tam dal, vyhral,“ uviedla nemenovaná obeť.
Kamera bola pripojená na internet
Foto: Icatnews/Shutterstock.com
Zákazníčka reštaurácie spresnila, že toaletu navštívila po tom, ako sa v podniku najedla. Kameru si všimla po vykonaní potreby. Pripevnená bola na spodnú zadnú časť záchodovej dosky. Keďže bola celá omotaná do toaletného papiera, vidieť z nej bolo len šošovku.
„Otočila som sa, pozrela nadol, a uviedla som tú čiernu okrúhlu bodku. Nehodila sa tam, lebo záchod bol biely,“ spomína Britka. Z kamery mali viesť káble a baterka, takisto zahalené do papiera. Ako neskôr ukázalo vyšetrovanie, pripojená bola na internet.
Podľa ženy toaletu použilo mnoho ľudí pred ňou. „Vystrašila ma predstava, že sa niekto pozerá. Zvlášť na takom súkromnom mieste,“ dodala.
Polícia spustila vyšetrovanie
Ako pre BBC uviedol hovorca polície v grófstve Leicestershire, oznámenie o kamere v podniku dostali deň po incidente. Na mieste zasahovali vyšetrovatelia, ktorí odobrali kameru a vzali ju na ďalšie vyšetrovanie.
Polícia skontrolovala aj záznam z bezpečnostných kamier, nikoho však zatiaľ nezatkli. „Personál sme vyzvali na stálu ostražitosť,“ dodal hovorca.
Obeťou skrytých kamier sú aj hotelové izby
Umiestňovanie skrytých kamier na verejné toalety je pomerne nevídaný jav. Oveľa častejšie sa s nimi však stretávame v hotelových izbách, na čo dávnejšie upozornil odborník na kybernetickú bezpečnosť Marcus Hutchins.
Ako informoval vo videu zverejnenom na TikToku, skrytú kameru po príchode na izbu najlepšie odhalíte pomocou baterky. „Ak narazíte na objektív fotoaparátu, bude mať modrý odraz,“ vysvetlil Hutchins.
Keď na zariadenia v hotelovej izbe posvietite baterkou, kameru v nich prezradí slabo modré svetlo; Foto: tiktok.com/@itsmarcushutchins
Technika funguje na predmetoch bežnej spotreby, ale tiež napríklad na digitálnom budíku či zrkadle v prípade, že je obojsmerné.
