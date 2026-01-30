  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 31.1.2026Meniny má Emil
Bratislava

Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

  • DNES - 20:33
  • Leicester
Šokujúci nález na toalete v reštaurácii: Prípadom sa zaoberá polícia

Zákazníčka upozornila personál reštaurácie na nepríjemný nález. Prípad teraz preveruje polícia.

Britská polícia vyšetruje prípad, pri ktorom pravdepodobne došlo k nezákonnému špehovaniu zákazníkov reštaurácie Giggling Squid v Leicesteri. Informoval o tom portál BBC. K incidentu došlo v decembri 2025.

Ako informuje BBC, 32-ročná zákazníčka mala upozorniť personál na skrytú kameru, ktorá bola odspodu pripevnená na záchodovú dosku na toaletách. „Je mi z toho zle. Skúšala som sa od toho odosobniť, ale ktokoľvek to tam dal, vyhral,“ uviedla nemenovaná obeť.

Kamera bola pripojená na internet

Foto: Icatnews/Shutterstock.com

Zákazníčka reštaurácie spresnila, že toaletu navštívila po tom, ako sa v podniku najedla. Kameru si všimla po vykonaní potreby. Pripevnená bola na spodnú zadnú časť záchodovej dosky. Keďže bola celá omotaná do toaletného papiera, vidieť z nej bolo len šošovku.

„Otočila som sa, pozrela nadol, a uviedla som tú čiernu okrúhlu bodku. Nehodila sa tam, lebo záchod bol biely,“ spomína Britka. Z kamery mali viesť káble a baterka, takisto zahalené do papiera. Ako neskôr ukázalo vyšetrovanie, pripojená bola na internet.

Podľa ženy toaletu použilo mnoho ľudí pred ňou. „Vystrašila ma predstava, že sa niekto pozerá. Zvlášť na takom súkromnom mieste,“ dodala.

Polícia spustila vyšetrovanie

Ako pre BBC uviedol hovorca polície v grófstve Leicestershire, oznámenie o kamere v podniku dostali deň po incidente. Na mieste zasahovali vyšetrovatelia, ktorí odobrali kameru a vzali ju na ďalšie vyšetrovanie.

Polícia skontrolovala aj záznam z bezpečnostných kamier, nikoho však zatiaľ nezatkli. „Personál sme vyzvali na stálu ostražitosť,“ dodal hovorca.

Obeťou skrytých kamier sú aj hotelové izby

Umiestňovanie skrytých kamier na verejné toalety je pomerne nevídaný jav. Oveľa častejšie sa s nimi však stretávame v hotelových izbách, na čo dávnejšie upozornil odborník na kybernetickú bezpečnosť Marcus Hutchins.

Ako informoval vo videu zverejnenom na TikToku, skrytú kameru po príchode na izbu najlepšie odhalíte pomocou baterky. „Ak narazíte na objektív fotoaparátu, bude mať modrý odraz,“ vysvetlil Hutchins.

Keď na zariadenia v hotelovej izbe posvietite baterkou, kameru v nich prezradí slabo modré svetlo; Foto: tiktok.com/@itsmarcushutchins

Technika funguje na predmetoch bežnej spotreby, ale tiež napríklad na digitálnom budíku či zrkadle v prípade, že je obojsmerné.

Zdroj: Info.sk, DP, bbc.com, tiktok.com/@itsmarcushutchins
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy

DNES - 18:53Zaujímavosti

Naozaj je okolie voči vám nepriateľské, alebo ide o skrytú diagnózu? Psychiatri vysvetľujú aj ďalšie príznaky ADHD.

Bruce Springsteen kritizuje Trumpa v novej skladbe Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen kritizuje Trumpa v novej skladbe Streets of Minneapolis

12:14 29.01.2026Zaujímavosti

Springsteen napísal skladbu na protest proti zásahom imigračných úradov v najväčšom meste štátu Minnesota.

Peter Hledík, režisér, scenárista a zakladateľ Art Filmu, má 80 rokov

Peter Hledík, režisér, scenárista a zakladateľ Art Filmu, má 80 rokov

7:09 28.01.2026Zaujímavosti

Jeho film Tretí šarkan z roku 1985 sa považuje za prvú slovenskú sci-fi snímku určenú pre kiná. Na svojom konte má okrem siedmich hraných aj desiatky dokumentárnych filmov.

Sociálna sieť na muške podvodníkov: Na takéto varovanie nereagujte!

Sociálna sieť na muške podvodníkov: Na takéto varovanie nereagujte!

18:27 25.01.2026Zaujímavosti

Podvodníci najnovšie úradujú v komentároch na známej sociálnej sieti. Odborníci radia, ako nenaletieť.

Vosveteit.sk
Už o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviťUž o pár dní môže riziko jadrovej eskalácie pekelne narásť: Končí zmluva, ktorá držala veľmoci v „šachu“, nik ju nechce zatiaľ obnoviť
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnesStarý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefónCez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Vieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefungujeVieš, čo je recovery mód v Androide? Častokrát ide o poslednú záchranu telefónu, keď už nič iné nefunguje
Moorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúťMoorov zákon sa rúca! Čo bude s našimi počítačmi a telefónmi ďalej? Evolúcia už postupne prebieha, stačí si ju všimnúť
Populárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšaťPopulárna spravodajská aplikácia pre iOS a Android dostala veľkú aktualizáciu. Pribudlo množstvo nových funkcií, ktoré musíš vyskúšať
Investigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológieInvestigatívni novinári odhalili, ako Rusko obchádza sankcie. Takto sa do krajiny dostávajú zakázané technológie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP