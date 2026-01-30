Putinov vyslanec Dmitrijev sa v Miami stretne s predstaviteľmi USA
- DNES - 20:26
- Moskva
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev odcestuje v sobotu do Miami.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje dva zdroje v piatok informovala, že sa tam stretne s členmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.
Len o deň neskôr - v nedeľu - by sa v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí malo konať druhé kolo rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale tvrdí, že termín aj miesto ďalšieho stretnutia vyjednávačov sa ešte môžu zmeniť. Ovplyvniť to podľa neho môže vývoj medzi USA a Iránom.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu oznámil, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí boli na prvom kole rozhovorov v Abú Zabí, sa na najbližšej schôdzke v arabských emirátoch nezúčastnia.
Zomrela americká herečka a komička Catherine O'Harová, mala 71 rokov
Vo veku 71 rokov v piatok zomrela americká herečka Catherine O'Harová, známa v úlohách Kevinovej matky Kate vo filmoch Sám doma a ikonickej Moiry Roseovej v seriáli Mestečko Schitt's Creek.
Gutteres: OSN hrozí finančný kolaps
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu, a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky.
Trump: Armáda smerujúca k Iránu je väčšia ako tá, ktorú sme mali vo Venezuele
Americký prezident vyhlásil, že verí v uzavretie dohody s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii. Armáda v regióne Blízkeho východu je podľa jeho slov však ešte väčšia, ako tá nasadená do operácie vo Venezuele.
Rezort spravodlivosti v USA zverejňuje tri milióny strán Epsteinovych spisov
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.