Zomrela americká herečka a komička Catherine O'Harová, mala 71 rokov

  • DNES - 20:06
  • Washington
Vo veku 71 rokov v piatok zomrela americká herečka Catherine O'Harová, známa v úlohách Kevinovej matky Kate vo filmoch Sám doma a ikonickej Moiry Roseovej v seriáli Mestečko Schitt's Creek.

Správu potvrdil pre magazín Variety herečkin manažér s tým, že O'Harová zomrela po krátkej nešpecifikovanej chorobe. Kanadsko-americká herečka bola držiteľkou televíznej ceny Emmy a zahrala si aj v hororových komédiách Beetlejuice či v komediálnom seriáli Štúdio.

O'Harová začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú show SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.

Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera vo filmoch Sám doma. „Vždy ma priťahujú postavy, ktoré nemajú ani potuchy, aký dojem robia na ostatných ľudí. Všetci sme naozaj pomätení, a to na nás ľuďoch milujem,“ uviedla v roku 2021 pre denník The Guardian.

Zdroj: Info.sk, TASR
