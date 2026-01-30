Gutteres: OSN hrozí finančný kolaps
- DNES - 19:49
- New York
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu, a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky.
„Buď všetky členské štáty splnia svoje povinnosti a zaplatia v plnej výške a včas, alebo musia zásadným spôsobom prehodnotiť naše finančné pravidlá, aby sa zabránilo bezprostrednému finančnému kolapsu,“ napísal generálny tajomník v liste.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo oneskorila niektoré povinné príspevky.
„Rozhodnutia nesplniť povinné príspevky, ktoré financujú významnú časť schváleného rozpočtu, boli teraz formálne oznámené,“ pokračoval Guterres.
„Súčasný vývoj je neudržateľný. Vystavuje organizáciu štrukturálnemu finančnému riziku,“ upozornil generálny tajomník.
AFP vysvetľuje, že OSN čelí už roky veľkým problémom, pretože niektoré členské štáty neplatia svoje povinné príspevky v plnej výške, zatiaľ čo iné ich neplatia včas. Následkom je fakt, že organizácia tak nemôže prijímať nových zamestnancov a obmedzuje svoje misie.
Zomrela americká herečka a komička Catherine O'Harová, mala 71 rokov
Vo veku 71 rokov v piatok zomrela americká herečka Catherine O'Harová, známa v úlohách Kevinovej matky Kate vo filmoch Sám doma a ikonickej Moiry Roseovej v seriáli Mestečko Schitt's Creek.
Trump: Armáda smerujúca k Iránu je väčšia ako tá, ktorú sme mali vo Venezuele
Americký prezident vyhlásil, že verí v uzavretie dohody s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii. Armáda v regióne Blízkeho východu je podľa jeho slov však ešte väčšia, ako tá nasadená do operácie vo Venezuele.
Rezort spravodlivosti v USA zverejňuje tri milióny strán Epsteinovych spisov
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.
J. Blanár: Svätá stolica zostáva pre SR jedným z najbližších partnerov
Svätá stolica zostáva pre Slovenskú republiku jedným z najbližších partnerov tak v diplomatickej, ako aj v duchovnej oblasti.