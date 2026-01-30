  • Články
Trump: Armáda smerujúca k Iránu je väčšia ako tá, ktorú sme mali vo Venezuele

  • DNES - 19:33
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že verí v uzavretie dohody s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii. Armáda v regióne Blízkeho východu je podľa jeho slov však ešte väčšia, ako tá nasadená do operácie vo Venezuele.

Máme obrovskú armádu, flotilu, nazvite to ako chcete, ktorá práve teraz smeruje k Iránu, dokonca väčšiu ako tú, ktorú sme mali vo Venezuele,“ vyhlásil americký prezident. „Dúfame, že sa dohodneme. Ak sa dohodneme, je to dobré. Ak nie, uvidíme, čo sa stane,“ dodal.

Na otázku, či dal Teheránu termín na uzavretie dohody o jeho jadrovom programe, Trump odpovedal, že áno. Dodal však, že „len oni vedia s istotou“, dokedy. Ďalej konštatoval, že rozhodnutie Iránu prestať s popravami protestujúcich je dôkazom toho, že je táto blízkovýchodná krajina pripravená rokovať.

Môžem povedať, že sa chcú dohodnúť,“ pokračoval. Odmietol však povedať, či je pripravený zopakovať svoje kroky zo začiatku januára vo Venezuele, pokiaľ s Iránom zmluvu neuzavrú. „Nechcem hovoriť o ničom, čo súvisí s tým, čo robím vo vojenskej oblasti,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

