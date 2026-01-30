Trump: Armáda smerujúca k Iránu je väčšia ako tá, ktorú sme mali vo Venezuele
- DNES - 19:33
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že verí v uzavretie dohody s Iránom s cieľom predísť vojenskej konfrontácii. Armáda v regióne Blízkeho východu je podľa jeho slov však ešte väčšia, ako tá nasadená do operácie vo Venezuele.
„Máme obrovskú armádu, flotilu, nazvite to ako chcete, ktorá práve teraz smeruje k Iránu, dokonca väčšiu ako tú, ktorú sme mali vo Venezuele,“ vyhlásil americký prezident. „Dúfame, že sa dohodneme. Ak sa dohodneme, je to dobré. Ak nie, uvidíme, čo sa stane,“ dodal.
Na otázku, či dal Teheránu termín na uzavretie dohody o jeho jadrovom programe, Trump odpovedal, že áno. Dodal však, že „len oni vedia s istotou“, dokedy. Ďalej konštatoval, že rozhodnutie Iránu prestať s popravami protestujúcich je dôkazom toho, že je táto blízkovýchodná krajina pripravená rokovať.
„Môžem povedať, že sa chcú dohodnúť,“ pokračoval. Odmietol však povedať, či je pripravený zopakovať svoje kroky zo začiatku januára vo Venezuele, pokiaľ s Iránom zmluvu neuzavrú. „Nechcem hovoriť o ničom, čo súvisí s tým, čo robím vo vojenskej oblasti,“ uzavrel.
BRIEF: Zomrela americká herečka a komička Catherine O'Harová, mala 71 rokov
Vo veku 71 rokov v piatok zomrela americká herečka Catherine O'Harová, známa v úlohách Kevinovej matky Kate vo filmoch Sám doma a ikonickej Moiry Roseovej v seriáli Mestečko Schitt's Creek.
Gutteres: OSN hrozí finančný kolaps
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu, a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky.
Rezort spravodlivosti v USA zverejňuje tri milióny strán Epsteinovych spisov
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.
J. Blanár: Svätá stolica zostáva pre SR jedným z najbližších partnerov
Svätá stolica zostáva pre Slovenskú republiku jedným z najbližších partnerov tak v diplomatickej, ako aj v duchovnej oblasti.