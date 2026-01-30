  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval Mons. P. Richard Gallagher

  • DNES - 17:41
  • Bratislava
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval Mons. P. Richard Gallagher

Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval v piatok sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher.

Jeho návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Tešíme sa nielen na oficiálne stretnutia, ale aj na možnosť osobného rozhovoru, výmenu skúseností a spoločne prežívaný čas. Takéto návštevy posilňujú spoluprácu, dôveru a dávajú nám príležitosť upevniť dialóg, ktorý slúži nielen cirkvi, ale aj celej spoločnosti,“ skonštatoval košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober.

Mons. Paul Richard Gallagher zavíta počas návštevy do Bratislavy a Nitry. Program zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi, ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše. Súčasťou návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu v Bratislave.

Základná zmluva predstavuje právny rámec vzťahov medzi štátom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Po štvrťstoročí jej platnosti sa zároveň otvára priestor na odbornú diskusiu o otázkach, ktoré zostávajú vo vzťahu štát - Svätá stolica nedoriešené, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v kontexte ochrany náboženskej slobody, slobody svedomia a základných práv.

Sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice je v štruktúre Vatikánu zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. Jeho postavenie je porovnateľné s funkciou ministra zahraničných vecí. Návšteva Mons. Gallaghera má preto nielen cirkevný, ale aj výrazný štátno-diplomatický a spoločenský rozmer.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Daniel Bombic obžalovaný z extrémizmu ostáva vo väzbe

Daniel Bombic obžalovaný z extrémizmu ostáva vo väzbe

DNES - 16:21Domáce

Daniel B., obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe.

Polícia zadržala väzňa na úteku

Polícia zadržala väzňa na úteku

DNES - 14:45Domáce

Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove.

Vodič skončil s autom na streche: Toto zistili na mieste nehody

Vodič skončil s autom na streche: Toto zistili na mieste nehody

DNES - 13:01Domáce

Polícia hovorí o možných príčinách nehody.

Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva

Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva

DNES - 12:43Domáce

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spustila petíciu proti zámeru Ministerstva zdravotníctva SR presunúť záchrannú zdravotnú službu pod nemocnice s urgentnými príjmami.

Vosveteit.sk
Parazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleliParazit, ktorý žije v mozgu miliónov ľudí, nie je pasívny. Vedci zistili, že je omnoho aktívnejší, než sme si mysleli
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzeniaYouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP