Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval Mons. P. Richard Gallagher
Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestoval v piatok sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Mons. Paul Richard Gallagher.
Jeho návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Tešíme sa nielen na oficiálne stretnutia, ale aj na možnosť osobného rozhovoru, výmenu skúseností a spoločne prežívaný čas. Takéto návštevy posilňujú spoluprácu, dôveru a dávajú nám príležitosť upevniť dialóg, ktorý slúži nielen cirkvi, ale aj celej spoločnosti,“ skonštatoval košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober.
Mons. Paul Richard Gallagher zavíta počas návštevy do Bratislavy a Nitry. Program zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi, ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše. Súčasťou návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu v Bratislave.
Základná zmluva predstavuje právny rámec vzťahov medzi štátom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Po štvrťstoročí jej platnosti sa zároveň otvára priestor na odbornú diskusiu o otázkach, ktoré zostávajú vo vzťahu štát - Svätá stolica nedoriešené, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v kontexte ochrany náboženskej slobody, slobody svedomia a základných práv.
Sekretár pre vzťahy so štátmi a s medzinárodnými organizáciami Svätej stolice je v štruktúre Vatikánu zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. Jeho postavenie je porovnateľné s funkciou ministra zahraničných vecí. Návšteva Mons. Gallaghera má preto nielen cirkevný, ale aj výrazný štátno-diplomatický a spoločenský rozmer.
Daniel Bombic obžalovaný z extrémizmu ostáva vo väzbe
Daniel B., obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe.
Polícia zadržala väzňa na úteku
Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove.
Vodič skončil s autom na streche: Toto zistili na mieste nehody
Polícia hovorí o možných príčinách nehody.
Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spustila petíciu proti zámeru Ministerstva zdravotníctva SR presunúť záchrannú zdravotnú službu pod nemocnice s urgentnými príjmami.