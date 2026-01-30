MV SR: Začatie konania zo strany EK nepovažuje za niečo neštandardné
- DNES - 17:05
- Bratislava
Ministerstvo vnútra (MV) SR nevníma začatie konania o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku pre zmeny v ochrane oznamovateľov ako niečo neštandardné alebo nezvyčajné.
Považuje to za bežný postup v prípade pochybností. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytol hovorca MV SR Matej Neumann.
„Začatie konania nevnímame ako niečo neštandardné alebo nezvyčajné. Ide o bežný postup v prípade, ak má Komisia nejaké pochybnosti voči transpozícii práva Európskej únie v niektorom z členských štátov,“ skonštatoval Neumann.
Stanovisko k danej téme zaujme rezort vnútra po doručení oznámenia a detailnom oboznámení sa s výhradami Komisie.
Európska komisia v piatok oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je prijatie zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tento krok je podľa Komisie v rozpore so smernicou o ochrane oznamovateľov a s Chartou základných práv EÚ.
Zákon na Slovensku nenadobudol účinnosť, keďže Ústavný súd SR ho ešte pred vstúpením do platnosti pozastavil. Legislatíva mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten sa mal okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti zaoberať aj agendou odškodňovania obetí trestných činov, ktorú mal prevziať od ministerstva spravodlivosti. Zákon rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
