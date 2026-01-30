Gruško: EÚ je stranou ukrajinského konfliktu, nemôže monitorovať prímerie
- DNES - 17:03
- Moskva
Európska únia je stranou konfliktu na Ukrajine a z toho dôvodu by nemohla dohliadať na dodržiavanie prípadného prímeria, vyhlásil v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexandr Gruško.
„EÚ nemôže (monitorovať prímerie), pretože EÚ je stranou konfliktu, ktorého nemôže byť pozorovateľom,“ uviedol Gruško. „Nehovoríme o žiadnej úlohe garanta pre EÚ... vzhľadom na katastrofálne skúsenosti, ktoré nazhromaždila v posledných rokoch, a jej podvratnú úlohu," vyhlásil. Monitorovacia úloha pre EÚ podľa neho neprichádza do úvahy.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac zopakovalo varovanie, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Reagovalo na vyhlásenie Francúzska, Británie a Ukrajiny o tom, že Paríž a Berlín majú po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území. Nasadenie monitorovacej misie je predmetom diskusií v rámci rokovaní o mierovom pláne presadzovanom Spojenými štátmi.
Rezort spravodlivosti v USA zverejňuje tri milióny strán Epsteinovych spisov
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.
J. Blanár: Svätá stolica zostáva pre SR jedným z najbližších partnerov
Svätá stolica zostáva pre Slovenskú republiku jedným z najbližších partnerov tak v diplomatickej, ako aj v duchovnej oblasti.
Dánsko plánuje umožniť deportácie cudzincov odsúdených za vážne trestné činy
Dánska vláda v piatok predstavila reformu, na základe ktorej bude môcť krajina deportovať cudzincov odsúdených na najmenej jeden rok vo väzení za závažné trestné činy.
MV SR: Začatie konania zo strany EK nepovažuje za niečo neštandardné
Ministerstvo vnútra SR nevníma začatie konania o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku pre zmeny v ochrane oznamovateľov ako niečo neštandardné alebo nezvyčajné.