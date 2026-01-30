  • Články
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

  • DNES - 16:21
  • Pezinok
Daniel Bombic obžalovaný z extrémizmu ostáva vo väzbe

Daniel B., obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, ostáva vo väzbe.

V piatok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvody väzby podľa súdu naďalej trvajú. Takisto podľa súdu neexistuje záruka, že by účel väzby bolo možné nahradiť inak ako jej trvaním.

Aj keď obžalovaný podal voči rozhodnutiu o ponechaní vo väzbe sťažnosť, advokát David Lindtner pred médiami naznačil, že uvažujú o jej stiahnutí, keďže senát Najvyššieho súdu SR, ktorý má o sťažnosti rozhodovať je podľa Lindtnera zaujatý. „Pripravujeme ústavnú sťažnosť, aby ústavný súd posúdil, či v tomto konaní môžu vystupovať ako nestranní sudcovia,“ uviedol Lindtner.

Súd zároveň zrušil utorkový (3. 2.) termín hlavného pojednávania a odročil ho na 23. februára a 11. marca. Oboznamovať sa majú ďalšie listinné dôkazy.

Obžalovaný je vo väzbe od apríla 2025, kedy ho tam zobral Najvyšší súd SR. Daniel B. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby Daniel B. dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

Zdroj: Info.sk, TASR
