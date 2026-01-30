Martina Šimkovičová navštívila Prahu
- DNES - 16:17
- Praha
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla so svojím českým rezortným partnerom Otom Klempířom a pozvala ho na otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 14. februára. TASR o tom informovala riaditeľka oddelenia komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková.
Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo podľa ministerstva posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.
Témami rokovania boli verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie či pokračovanie spoločnej prezentácie SR a ČR na medzinárodných podujatiach vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, priblížilo MK SR.
„S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte,“ uviedla ministerka.
Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu (PSP) Tomio Okamura.
Pavel pozval Babiša na Pražský hrad, chce s ním rokovať
Český prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreja Babiša na Pražský hrad. Rokovanie naplánoval na stredu budúceho týždňa. V piatok to bez ďalších podrobností oznámila Pavlova kancelária.
Na Ukrajine môže dôjsť k jadrovej havárii: Výstrahu vydalo 12 krajín
Dvanásť krajín varovalo pred rastúcim rizikom jadrovej havárie na Ukrajine počas piatkového mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v noci na piatok nedošlo k žiadnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy
Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.