  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Martina Šimkovičová navštívila Prahu

  • DNES - 16:17
  • Praha
Martina Šimkovičová navštívila Prahu

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová sa v piatok v Prahe stretla so svojím českým rezortným partnerom Otom Klempířom a pozvala ho na otvorenie Európskeho hlavného mesta kultúry v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 14. februára. TASR o tom informovala riaditeľka oddelenia komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková.

Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo podľa ministerstva posilnenie slovensko-českej spolupráce v oblasti kultúry, výmena skúseností v oblasti kultúrnej politiky, ochrany kultúrneho dedičstva, podpory súčasného umenia a audiovízie, ako aj diskusia o spoločných projektoch realizovaných v rámci európskych programov.

Témami rokovania boli verejnoprávne médiá, spoločné kultúrne a umelecké projekty, spolupráca v oblasti filmu a kinematografie či pokračovanie spoločnej prezentácie SR a ČR na medzinárodných podujatiach vrátane československého pavilónu na Bienále v Benátkach.

Súčasťou rokovania bola aj diskusia o možnostiach obnovy a ďalšieho rozvoja spolupráce v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, priblížilo MK SR.

S veľkou radosťou som prijala pozvanie ministra kultúry, stretnutie splnilo moje očakávania a zároveň potvrdilo, že aj napriek občasnému napätiu na politickej scéne zostávajú slovensko‑české vzťahy pevné, priateľské a založené na vzájomnej úcte,“ uviedla ministerka.

Súčasťou stretnutia bol aj pracovný obed, na ktorý slovenskú delegáciu pozval predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu (PSP) Tomio Okamura.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavel pozval Babiša na Pražský hrad, chce s ním rokovať

Pavel pozval Babiša na Pražský hrad, chce s ním rokovať

DNES - 15:28Zahraničné

Český prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreja Babiša na Pražský hrad. Rokovanie naplánoval na stredu budúceho týždňa. V piatok to bez ďalších podrobností oznámila Pavlova kancelária.

Na Ukrajine môže dôjsť k jadrovej havárii: Výstrahu vydalo 12 krajín

Na Ukrajine môže dôjsť k jadrovej havárii: Výstrahu vydalo 12 krajín

DNES - 14:57Zahraničné

Dvanásť krajín varovalo pred rastúcim rizikom jadrovej havárie na Ukrajine počas piatkového mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?

Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?

DNES - 14:27Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v noci na piatok nedošlo k žiadnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.

Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

DNES - 13:28Zahraničné

Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.

Vosveteit.sk
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzeniaYouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP