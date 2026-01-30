  • Články
Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom

  • DNES - 19:03
  • Bratislava
Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.

Polícia SR upozornila na množiace sa sťažnosti na telefonáty od podvodníkov. Ako informovala na sociálnej sieti, podvodníci sa neraz vydávajú za policajných vyšetrovateľov a vymýšľajú si rôzne legendy.

Legenda o bankovom účte

Podvodníci prostredníctvom telefonátov oslovujú Slovákov s tým, že ich bankový účet je údajne v ohrození. Na to, aby predišli jeho zneužitiu, je potrebné peniaze z neho rýchlo vybrať alebo inak „zabezpečiť“.

„Aby pôsobili dôveryhodne, zasielajú falošné služobné preukazy, používajú odborné výrazy a vytvárajú časový tlak.“

Cieľ podvodníkov je podľa polície vždy rovnaký získať od obeti peniaze alebo citlivé informácie.

Podvodníci využívajú tieto prostriedky:

  • falošné služobné preukazy polície
  • odborné výrazy pri rozprávaní
  • časový tlak na obeť

Pamätajte na jedno pravidlo

Polícia v súvislosti s podvodmi odporúča zapamätať si jedno pravidlo:

„Polícia nikdy nežiada peniaze, údaje z platobnej karty ani prevody financií cez telefonát.“

V podobných telefonátoch by ste sa nemali angažovať. Ak zistíte, že od vás cudzie osoby požadujú peniaze alebo súkromné údaje, zložte telefón a žiadne informácie im neposkytnite.

„Nekonajte pod tlakom a nepresúvajte peniaze. Overte si informácie – kontaktujte banku,“ radí polícia.

Podvodníci posielajú aj maily

Polícia v priebehu tohto týždňa upozornila aj na podvodné maily, v ktorých príjemcovia dostanú falošnú „predvolanku od polície“. Ako uviedla, Policajný zbor si na úkony predvoláva jedine formou poštovej alebo telefonickej komunikácie – nikdy nie mailom.

„Ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ radila polícia.

Slovákov okrem toho obťažujú aj falošné QR kódy zasielané v mene banky. Tie dostávajú dokonca aj ľudia, ktorí nie sú klientom danej banky. Polícia upozornila, že cieľom podvodníkov je v tomto prípade presunúť obete na falošnú webovú stránku, kde treba zadať citlivé údaje.

„Banka takéto dôležité upozornenie nevybavuje prostredníctvom emailu. Ak je váš účet v ohrození, komunikuje s vami osobne, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie,“ informovala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
