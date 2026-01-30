Slovákov oberajú o úspory: Polícia varuje pred novým podvodom
Polícia radí zapamätať si jedno pravidlo.
Polícia SR upozornila na množiace sa sťažnosti na telefonáty od podvodníkov. Ako informovala na sociálnej sieti, podvodníci sa neraz vydávajú za policajných vyšetrovateľov a vymýšľajú si rôzne legendy.
Legenda o bankovom účte
Podvodníci prostredníctvom telefonátov oslovujú Slovákov s tým, že ich bankový účet je údajne v ohrození. Na to, aby predišli jeho zneužitiu, je potrebné peniaze z neho rýchlo vybrať alebo inak „zabezpečiť“.
„Aby pôsobili dôveryhodne, zasielajú falošné služobné preukazy, používajú odborné výrazy a vytvárajú časový tlak.“
Cieľ podvodníkov je podľa polície vždy rovnaký – získať od obeti peniaze alebo citlivé informácie.
Podvodníci využívajú tieto prostriedky:
- falošné služobné preukazy polície
- odborné výrazy pri rozprávaní
- časový tlak na obeť
Pamätajte na jedno pravidlo
Polícia v súvislosti s podvodmi odporúča zapamätať si jedno pravidlo:
„Polícia nikdy nežiada peniaze, údaje z platobnej karty ani prevody financií cez telefonát.“
V podobných telefonátoch by ste sa nemali angažovať. Ak zistíte, že od vás cudzie osoby požadujú peniaze alebo súkromné údaje, zložte telefón a žiadne informácie im neposkytnite.
„Nekonajte pod tlakom a nepresúvajte peniaze. Overte si informácie – kontaktujte banku,“ radí polícia.
Podvodníci posielajú aj maily
Polícia v priebehu tohto týždňa upozornila aj na podvodné maily, v ktorých príjemcovia dostanú falošnú „predvolanku od polície“. Ako uviedla, Policajný zbor si na úkony predvoláva jedine formou poštovej alebo telefonickej komunikácie – nikdy nie mailom.
„Ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ radila polícia.
Slovákov okrem toho obťažujú aj falošné QR kódy zasielané v mene banky. Tie dostávajú dokonca aj ľudia, ktorí nie sú klientom danej banky. Polícia upozornila, že cieľom podvodníkov je v tomto prípade presunúť obete na falošnú webovú stránku, kde treba zadať citlivé údaje.
„Banka takéto dôležité upozornenie nevybavuje prostredníctvom emailu. Ak je váš účet v ohrození, komunikuje s vami osobne, telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie,“ informovala polícia.
