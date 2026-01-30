Polícia zadržala väzňa na úteku
Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove.
Kriminálna polícia z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Nitre zadržala v piatok dopoludnia 47-ročného väzňa na úteku. Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.
Vodič skončil s autom na streche: Toto zistili na mieste nehody
Polícia hovorí o možných príčinách nehody.
Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spustila petíciu proti zámeru Ministerstva zdravotníctva SR presunúť záchrannú zdravotnú službu pod nemocnice s urgentnými príjmami.
INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím
Zámer zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby, ktorý predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR, je zlým rozhodnutím. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar.
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal úpravu rokovacieho poriadku
Opoziční poslanci Národnej rady SR z klubu Slovensko - Za ľudí opätovne kritizujú schválenú úpravu rokovacieho poriadku parlamentu.