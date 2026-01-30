Polícia zadržala väzňa na úteku

  • Články
Piatok, 30.1.2026
  • DNES - 14:45
  • Hurbanovo
Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove.

Kriminálna polícia z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Nitre zadržala v piatok dopoludnia 47-ročného väzňa na úteku. Väzeň ušiel z pracoviska v Hurbanove 8. januára tohto roka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Hľadaný muž bol zadržaný v Zemianskej Olči v okrese Komárno. Následne bol eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Vosveteit.sk
