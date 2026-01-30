Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?
- DNES - 14:27
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v noci na piatok nedošlo k žiadnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.
Dodal však, že takéto útoky sa odohrali vo viacerých regiónoch ešte vo štvrtok popoludní. Podľa Zelenského sa Rusko teraz pri útokoch zameriava na logistické ciele. TASR o tom informuje na základe spravodajstva britskej televízie Sky News.
Ukrajinský prezident spresnil, že Rusko pokračuje aj v dronových útokoch v mestách. Ako príklad uviedol Charkovskú oblasť, kde ruská armáda použila balistickú raketu a poškodila sklady civilnej výroby patriace americkej spoločnosti. Bezpilotné lietadlá typu Šáhid zasiahli ciele v Záporožskej aj Chersonskej oblasti.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá do 1. februára, pričom sa tak stalo na „osobnú žiadosť prezidenta USA Donalda Trumpa“.
Americký prezident počas štvrtkového zasadnutia svojho kabinetu uviedol, že Putina požiadal, aby sa ruská armáda zdržala útokov dlhého dosahu, ktoré prerušili dodávky elektriny a tepla na Ukrajine. Podľa Trumpa „s tým Putin súhlasil“.
Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že zatiaľ čo Trump zdôvodnil svoju žiadosť o zastavenie útokov „extrémnym chladom“ na Ukrajine, Peskov hovoril o cieli vytvoriť priaznivé podmienky pre rokovania, ktorými sa Spojené štáty snažia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.
V piatok bolo v Kyjeve stále bez kúrenia 378 viacposchodových bytových domov. Po intenzívnych ruských útokoch z minulej soboty sa bez dodávok tepla ocitli obyvatelia takmer 6000 poschodových bytových domov, čo je približne polovica bytového fondu ukrajinskej metropoly.
Meteorológovia varujú, že v niektorých regiónoch Ukrajiny by teploty v najbližších dňoch mohli klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
