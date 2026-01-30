  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?

  • DNES - 14:27
  • Kyjev
Ruská armáda zmenila ciele útokov: Na čo sa dnes zameriava?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že v noci na piatok nedošlo k žiadnym ruským útokom na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.

Dodal však, že takéto útoky sa odohrali vo viacerých regiónoch ešte vo štvrtok popoludní. Podľa Zelenského sa Rusko teraz pri útokoch zameriava na logistické ciele. TASR o tom informuje na základe spravodajstva britskej televízie Sky News.

Ukrajinský prezident spresnil, že Rusko pokračuje aj v dronových útokoch v mestách. Ako príklad uviedol Charkovskú oblasť, kde ruská armáda použila balistickú raketu a poškodila sklady civilnej výroby patriace americkej spoločnosti. Bezpilotné lietadlá typu Šáhid zasiahli ciele v Záporožskej aj Chersonskej oblasti.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá do 1. februára, pričom sa tak stalo na „osobnú žiadosť prezidenta USA Donalda Trumpa“.

Americký prezident počas štvrtkového zasadnutia svojho kabinetu uviedol, že Putina požiadal, aby sa ruská armáda zdržala útokov dlhého dosahu, ktoré prerušili dodávky elektriny a tepla na Ukrajine. Podľa Trumpa „s tým Putin súhlasil“.

Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že zatiaľ čo Trump zdôvodnil svoju žiadosť o zastavenie útokov „extrémnym chladom“ na Ukrajine, Peskov hovoril o cieli vytvoriť priaznivé podmienky pre rokovania, ktorými sa Spojené štáty snažia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.

V piatok bolo v Kyjeve stále bez kúrenia 378 viacposchodových bytových domov. Po intenzívnych ruských útokoch z minulej soboty sa bez dodávok tepla ocitli obyvatelia takmer 6000 poschodových bytových domov, čo je približne polovica bytového fondu ukrajinskej metropoly.

Meteorológovia varujú, že v niektorých regiónoch Ukrajiny by teploty v najbližších dňoch mohli klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavel pozval Babiša na Pražský hrad, chce s ním rokovať

Pavel pozval Babiša na Pražský hrad, chce s ním rokovať

DNES - 15:28Zahraničné

Český prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreja Babiša na Pražský hrad. Rokovanie naplánoval na stredu budúceho týždňa. V piatok to bez ďalších podrobností oznámila Pavlova kancelária.

Na Ukrajine môže dôjsť k jadrovej havárii: Výstrahu vydalo 12 krajín

Na Ukrajine môže dôjsť k jadrovej havárii: Výstrahu vydalo 12 krajín

DNES - 14:57Zahraničné

Dvanásť krajín varovalo pred rastúcim rizikom jadrovej havárie na Ukrajine počas piatkového mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.

Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

DNES - 13:28Zahraničné

Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.

Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov

Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov

DNES - 13:21Zahraničné

Irán v piatok varoval štáty Európskej únie, že štvrtkové zaradenie Zboru islamských revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky.

Vosveteit.sk
Pred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich telePred 20 rokmi dostali vakcínu proti rakovine. Ich imunita nezmizla ani po desaťročiach. Vedci teraz skúmajú, čo sa odohralo v ich tele
Viac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi neViac ako 9 miliónov Android telefónov slúžilo hackerom bez vedomia ich majiteľov. Aj tvoj mobil mohol patriť medzi ne
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzeniaYouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP