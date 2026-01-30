Slovensko v januári čelí šiestim konaniam Európskej komisie
- DNES - 13:55
- Brusel
V ekonomickej oblasti ide o štyri témy, v právnej o dve.
Európska komisia (EK) v piatok, vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie, oznámila, že v rámci právnych krokov, ktoré podniká proti členským štátom neplniacich si svoje povinnosti podľa práva EÚ, vedie voči Slovensku šesť právnych konaní. V ekonomickej oblasti ide o štyri témy, informuje spravodajca TASR.
V politickej oblasti EK začala právne konanie proti Slovensku pre zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Komisia zaslala tiež formálnu výzvy Slovensku a Česku za neprevedenie smernice o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby do vnútorného práva. Slovensko nepriznáva právo na právnu pomoc aj osobám podozrivým z trestného činu, ak neboli formálne obvinené a neposkytuje prístup k právnej pomoci osobám zatknutým v inom členskom štáte EÚ na základe európskeho zatykača vydaného slovenskými orgánmi.
Z pohľadu ekonomických tém prvé konanie je v oblasti energie a klímy. Komisia zaslala formálnu výzvu 16 členským štátom vrátane Slovenska, ktoré zostávajú zmluvnými stranami zmluvy o energetickej charte aj po tom, čo EÚ a Euratom odstúpili od tejto zmluvy v júni 2025. Zmluva o energetickej charte upravuje obchodné a investičné vzťahy v energetickom sektore medzi jej zmluvnými stranami. Obchod a investície patria do výlučnej právomoci EÚ a jej členské štáty môžu túto právomoc vykonávať, len ak ich na to Únia splnomocní. Dotknuté členské štáty takéto splnomocnenie nezískali a neodstúpili od zmluvy. Komisia ich vyzýva, aby tak bezodkladne urobili, majú na to dva mesiace.
V oblasti daní EK zaslala Dánsku a Slovensku odôvodnené stanoviská za nesplnenie ich povinností posielať colné údaje prostredníctvom systému SURV3, ako sa vyžaduje v Colnom kódexe Únie. Ide o údaje extrahované z vnútroštátnych systémov o dovozných a vývozných vyhláseniach, ktoré zahŕňajú 57 štandardizovaných údajových prvkov. Obe krajiny majú dva mesiace na odpoveď a prijatie potrebných opatrení, v opačnom prípade EK môže postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru EÚ.
Komisia v oblasti práce a sociálnych práv zaslala formálnu výzvu desiatim členským štátom vrátane Slovenska, aby do národného práva zakomponovali nové pravidlá zlepšujúce ochranu pracovníkov pred azbestom, čiže smernicu z roku 2023. Mali tak urobiť do 21. decembra 2025. Oslovené krajiny majú dva mesiace na dokončenie právnych úkonov a oznámenie svojich opatrení EK.
V oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka EK upozornila 11 členských štátov, Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsku, Írsko, Luxembursko, Maltu, Poľsku, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko, aby aktualizovali pravidlá týkajúce sa zloženia, označovania a pomenovávania medu, ovocných štiav, ovocných džemov a dehydrovaného mlieka. Formálna výzva sa týka neúplnej transpozície smernice EÚ z roku 2024 upravujúcej pravidlá o označovaní a prezentácii medu, ovocných štiav, džemov, želé, marmelád a sladeného gaštanového pyré a dehydrovaného mlieka. Cieľom pravidiel je zabezpečiť ich voľný pohyb na vnútornom trhu a pomôcť spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia. Oslovené krajiny majú dva mesiace na dokončenie právnych úkonov a oznámenie svojich opatrení EK.
MIRRI odmietlo obvinenia PS pri 58-miliónovej výzve
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odmietlo obvinenia opozičných poslancov PS.
Erik Tomáš vyzval opozíciu, aby navrhla zlepšenie novely o sociálnych podnikoch
Minister pripustil kompromis a dohodu.
Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, tvrdí Hnutie Slovensko
Porovnávač cien potravín je drahé fiasko, ktoré si prezerá asi len sám minister financií Ladislav Kamenický. Uviedol to na tlačovej besede člen finančného parlamentného výboru Július Jakab.
Ministerstvo financií upozorňuje na ďalší podvod, ktorý zneužíva identitu ministra Kamenického
Na sociálnych sieťach sa opäť objavil príspevok s fotografiou ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý navádza na vysoké zárobky.