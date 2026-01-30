  • Články
Slovensko v januári čelí šiestim konaniam Európskej komisie

  • DNES - 13:55
  • Brusel
V ekonomickej oblasti ide o štyri témy, v právnej o dve.

Európska komisia (EK) v piatok, vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie, oznámila, že v rámci právnych krokov, ktoré podniká proti členským štátom neplniacich si svoje povinnosti podľa práva EÚ, vedie voči Slovensku šesť právnych konaní. V ekonomickej oblasti ide o štyri témy, informuje spravodajca TASR.

V politickej oblasti EK začala právne konanie proti Slovensku pre zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Komisia zaslala tiež formálnu výzvy Slovensku a Česku za neprevedenie smernice o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby do vnútorného práva. Slovensko nepriznáva právo na právnu pomoc aj osobám podozrivým z trestného činu, ak neboli formálne obvinené a neposkytuje prístup k právnej pomoci osobám zatknutým v inom členskom štáte EÚ na základe európskeho zatykača vydaného slovenskými orgánmi.

Z pohľadu ekonomických tém prvé konanie je v oblasti energie a klímy. Komisia zaslala formálnu výzvu 16 členským štátom vrátane Slovenska, ktoré zostávajú zmluvnými stranami zmluvy o energetickej charte aj po tom, čo EÚ a Euratom odstúpili od tejto zmluvy v júni 2025. Zmluva o energetickej charte upravuje obchodné a investičné vzťahy v energetickom sektore medzi jej zmluvnými stranami. Obchod a investície patria do výlučnej právomoci EÚ a jej členské štáty môžu túto právomoc vykonávať, len ak ich na to Únia splnomocní. Dotknuté členské štáty takéto splnomocnenie nezískali a neodstúpili od zmluvy. Komisia ich vyzýva, aby tak bezodkladne urobili, majú na to dva mesiace.

V oblasti daní EK zaslala Dánsku a Slovensku odôvodnené stanoviská za nesplnenie ich povinností posielať colné údaje prostredníctvom systému SURV3, ako sa vyžaduje v Colnom kódexe Únie. Ide o údaje extrahované z vnútroštátnych systémov o dovozných a vývozných vyhláseniach, ktoré zahŕňajú 57 štandardizovaných údajových prvkov. Obe krajiny majú dva mesiace na odpoveď a prijatie potrebných opatrení, v opačnom prípade EK môže postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru EÚ.

Komisia v oblasti práce a sociálnych práv zaslala formálnu výzvu desiatim členským štátom vrátane Slovenska, aby do národného práva zakomponovali nové pravidlá zlepšujúce ochranu pracovníkov pred azbestom, čiže smernicu z roku 2023. Mali tak urobiť do 21. decembra 2025. Oslovené krajiny majú dva mesiace na dokončenie právnych úkonov a oznámenie svojich opatrení EK.

V oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka EK upozornila 11 členských štátov, Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsku, Írsko, Luxembursko, Maltu, Poľsku, Rakúsko, Slovinsko a Slovensko, aby aktualizovali pravidlá týkajúce sa zloženia, označovania a pomenovávania medu, ovocných štiav, ovocných džemov a dehydrovaného mlieka. Formálna výzva sa týka neúplnej transpozície smernice EÚ z roku 2024 upravujúcej pravidlá o označovaní a prezentácii medu, ovocných štiav, džemov, želé, marmelád a sladeného gaštanového pyré a dehydrovaného mlieka. Cieľom pravidiel je zabezpečiť ich voľný pohyb na vnútornom trhu a pomôcť spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia. Oslovené krajiny majú dva mesiace na dokončenie právnych úkonov a oznámenie svojich opatrení EK.

Zdroj: Info.sk, TASR
