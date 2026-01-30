  • Články
Erik Tomáš vyzval opozíciu, aby navrhla zlepšenie novely o sociálnych podnikoch

  • DNES - 13:50
  • Bratislava
Minister pripustil kompromis a dohodu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v piatok počas štvrtého dňa 46. schôdze Národnej rady (NR) SR vyzval opozíciu, aby navrhla vylepšenia v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch alebo prišla s vlastným riešením. Uviedol to po rozprave v prvom čítaní k tomuto bodu. Minister pripustil kompromis a dohodu, ak opoziční poslanci také riešenie predložia. „Ak ho nedáte, budem komunikovať, že ste len kritizovali, ale nenavrhli žiadne riešenie. Poďme do riešení, máme čas do apríla,“ povedal Tomáš.

Väčšinu piatkového dopoludnia poslanci diskutovali práve o zmenách v zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. K návrhom na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky minister uviedol, že to nepatrí do kompetencie jeho rezortu a išlo by o štvrtú sadzbu DPH, pričom možné sú iba tri.

Táto novela bola predložená preto, aby sme odstránili špekulantov zo systému, ale aj zachovali činnosť a účel sociálnych podnikov. Nikto nespochybňuje, že sociálne podniky majú miesto v našom sociálnom systéme,“ povedal Tomáš. Pripustil, že po prijatí novely niektoré sociálne podniky zaniknú, prepustia ľudí, ale pôsobiť by mali podniky, ktoré majú na to oprávnenie a môžu plniť svoj účel.

Zdroj: Info.sk, TASR
