Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy
- DNES - 13:28
- Praha
Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.
Nechcú však podľa neho vytvárať konflikty, ale debatovať konštruktívne. Povedal to v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s českým rezortným partnerom Petrom Macinkom a českým vládnym splnomocnencom pre klimatickú politiku a Európsku zelenú dohodu (Green Deal) Filipom Turkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Moje pozitívne očakávania, ktoré som od rokovania mal, sa naplnili. Na čele tohto rezortu (v ČR) sú ľudia, ktorí vnímajú priority nielen environmentálnej politiky, ale aj priemyslu... Dnes ministerstvo životného prostredia už dávno nie je len o životnom prostredí, ale reguluje všetko možné – každodenný život občanov, dopravu, priemysel, turizmus. Treba si začať hovoriť vo veľa agendách pravdu,“ povedal Taraba.
Podotkol, že za viac ako dva roky, čo je vo funkcii, ide o jeho prvú oficiálnu návštevu v ČR. Dodal, že to neodrážalo vzťahy, ktoré spolu krajiny majú. Očakáva, že slovenská a česká vláda budú v oblasti životného prostredia úzko spolupracovať. Česko podľa jeho slov navrhlo, aby v rámci EÚ vznikla skupina štátov „za konkurencieschopnosť“, a SR chce byť jej súčasťou.
„Chceme byť tandem, ktorý sa nebude báť otvárať témy. Nie aby v Bruseli vytváral konflikty, ale aby obhajoval silu EÚ a najmä našich dvoch štátov. Aby tu priemysel prekvital a aby sa odvetvia, ktoré trpia nezmyselnou byrokraciou a reguláciami, vedeli nadýchnuť, fungovať a zamestnávať ľudí,“ podotkol slovenský minister.
Český minister Macinka považuje návštevu Tarabu za potvrdenie toho, že ČR a SR majú mimoriadne nadštandardné vzťahy. Dodal, že hlavným dôvodom ich stretnutia bolo pripraviť program na spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa uskutoční na konci marca.
Na stretnutí sa zúčastnil aj vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal Filip Turek, ktorý bol kandidátom Motoristov na post ministra životného prostredia. Český prezident Petr Pavel ho však odmietol vymenovať s tým, že Turek nepreukazuje dostatok rešpektu k ústave a právu a v minulosti údajne schvaľoval trestné činy z nenávisti. Vo vláde mu tak vytvorili post splnomocnenca, ktorý je podľa Macinku len dočasný. Motoristi naďalej trvajú na tom, aby rezortu životného prostredia šéfoval on.
Turek na tlačovej konferencii vyhlásil, že chce spolupracovať so slovenskou vládou. „Mojím cieľom bude spolupracovať so slovenskou vládou a hlavne s pánom ministrom, aby sme v ČR naprávali chyby bývalej vlády a klimatické ciele pre celú EÚ racionalizovali a postavili ich tak, aby to nepoškodilo našu krajinu,“ avizoval svoje plány Turek.
