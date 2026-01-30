  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 30.1.2026Meniny má Ema
Bratislava

Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov

  • DNES - 13:21
  • Teherán
Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov

Irán v piatok varoval štáty Európskej únie, že štvrtkové zaradenie Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Niet pochýb o tom, že nepriateľské konanie Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odozvy,“ vyhlásil najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí a bez bližších podrobností dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu.“

Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa na zaradení IRGC na únijný zoznam teroristických organizácií dohodli vo štvrtok v Bruseli. Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov v krajine, objasnila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

Podobný legislatívny návrh pripravuje aj britská vláda, informovala v piatok britská televízia Sky News s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. Nemenované zdroje však naznačili, že návrh zákona je stále nedokončený, ale očakáva sa, že parlamentu bude na schválenie predložený v priebehu tohto roka.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok

ostro odsúdil rozhodnutie členských krajín EÚ a označil ho za veľkú strategickú chybu. „Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne (Blízkeho východu). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X.

Izrael, ktorý je Iránom označovaný za úhlavného nepriateľa, tento krok privítal a považuje ho za dôležité a historické rozhodnutie.

IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy

DNES - 13:28Zahraničné

Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.

Zelenskyj: Ukrajina bude technicky pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2027

Zelenskyj: Ukrajina bude technicky pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2027

DNES - 12:53Zahraničné

Európa by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mala byť pri podpise prípadného mierového plánu USA o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.

Putin mal vyhovieť osobnej žiadosti Trumpa

Putin mal vyhovieť osobnej žiadosti Trumpa

DNES - 12:41Zahraničné

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára.

Vstup do Tatier zakážu, v tomto čase sa tam nedostanete

Vstup do Tatier zakážu, v tomto čase sa tam nedostanete

DNES - 12:24Zahraničné

Poľský Tatranský národný park zavedie od nedele 1. februára 2026 zákaz pohybu turistov po značených chodníkoch v nočných hodinách.

Vosveteit.sk
Deti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popieraDeti mohli na Facebooku viesť sexuálne rozhovory s AI. Zuckerberg to mal tolerovať, vyplýva zo žaloby. Meta to popiera
Poznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénuPoznáme nové detaily o útoku ruských hackerov na nášho suseda. Reštart ani záloha nepomohli, technici museli do terénu
YouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzeniaYouTube znova pritvrdzuje proti blokovaniu reklám. Videá prestávajú fungovať a používatelia narážajú na nové obmedzenia
70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii70 rokov „rozprávok“ sa konečne začína napĺňať: Tri fúzne reaktory ponúkajú výsledky, ktoré nás už čoskoro dovedú k lacnej a neobmedzenej energii
Rusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internetRusko zostrelilo ukrajinskú stíhačku Su-25 aj s pilotom: Tragické video sa dostalo aj na internet
Google Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webeGoogle Chrome vstupuje do novej éry. AI Gemini čoskoro preberie časť tvojej práce na webe
Zabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxiZabudnuté kľúče prestanú byť problém. Pozri sa, ako funguje chytrý zámok WELOCK v praxi
Kidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USAKidnapped: Elizabeth Smart dorazil už na Netflix. Ide o mrazivý dokument, ktorý rozoberá jeden z najdramatickejších únosov v histórii USA
Rakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nejRakovina si v nádore drží imunitné bunky ako rukojemníkov. Vedci ich dokázali obrátiť proti nej
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP