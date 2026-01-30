Irán varuje EÚ pred následkami po zaradení Revolučných gárd na zoznam teroristov
- DNES - 13:21
- Teherán
Irán v piatok varoval štáty Európskej únie, že štvrtkové zaradenie Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Niet pochýb o tom, že nepriateľské konanie Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odozvy,“ vyhlásil najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí a bez bližších podrobností dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu.“
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa na zaradení IRGC na únijný zoznam teroristických organizácií dohodli vo štvrtok v Bruseli. Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov v krajine, objasnila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Podobný legislatívny návrh pripravuje aj britská vláda, informovala v piatok britská televízia Sky News s odvolaním sa na ministerstvo vnútra. Nemenované zdroje však naznačili, že návrh zákona je stále nedokončený, ale očakáva sa, že parlamentu bude na schválenie predložený v priebehu tohto roka.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok
ostro odsúdil rozhodnutie členských krajín EÚ a označil ho za veľkú strategickú chybu. „Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne (Blízkeho východu). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na sociálnej sieti X.
Izrael, ktorý je Iránom označovaný za úhlavného nepriateľa, tento krok privítal a považuje ho za dôležité a historické rozhodnutie.
IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda s úlohou zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú v Austrálii, Kanade alebo Spojených štátoch.
Taraba: Slovensko a Česko budú tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať rôzne témy
Slovensko a Česko chcú podľa slovenského ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pôsobiť ako tandem, ktorý sa v Bruseli nebude báť otvárať niektoré témy a obhajovať silu oboch štátov.
Zelenskyj: Ukrajina bude technicky pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2027
Európa by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mala byť pri podpise prípadného mierového plánu USA o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
Putin mal vyhovieť osobnej žiadosti Trumpa
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára.
Vstup do Tatier zakážu, v tomto čase sa tam nedostanete
Poľský Tatranský národný park zavedie od nedele 1. februára 2026 zákaz pohybu turistov po značených chodníkoch v nočných hodinách.