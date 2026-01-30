Vodič skončil s autom na streche: Toto zistili na mieste nehody
Polícia hovorí o možných príčinách nehody.
Pri dopravnej nehode medzi Badínom a Zvolenom skončil 60-ročný vodič s autom na streche. Po udalosti mu namerali takmer dve promile alkoholu v dychu. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Spresnila, že nehoda sa stala vo štvrtok (30. 1.) popoludní na ceste 1/66 a nikto sa pri nej nezranil. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel mimo cesty, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ objasnila s tým, že škodu na aute odhadli na 500 eur.
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Záchranári spustili petíciu proti zámeru ministra zdravotníctva
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spustila petíciu proti zámeru Ministerstva zdravotníctva SR presunúť záchrannú zdravotnú službu pod nemocnice s urgentnými príjmami.
INEKO: Predstavený zámer zmien v systéme záchraniek je zlým rozhodnutím
Zámer zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby, ktorý predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR, je zlým rozhodnutím. Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar.
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal úpravu rokovacieho poriadku
Opoziční poslanci Národnej rady SR z klubu Slovensko - Za ľudí opätovne kritizujú schválenú úpravu rokovacieho poriadku parlamentu.
Muž chcel skočiť z mosta, na miesto privolali políciu
Na mieste zasahovali policajti a záchranári.